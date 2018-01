Pojem střídavé péče se v českém právním řádu poprvé objevil před dvaceti lety novelou zákona o rodině. „Má své místo v rodině, ale jsou tu jiné druhy péče. Každý případ je potřeba posuzovat individuálně, protože každá rodina i každé dítě jsou jiné. Původně se střídavá péče myslela hlavně pro starší děti, dneska jsou návrhy i u ročních dětí,“ popsala Kantůrková.

Podle soudkyně jsou právě opatrovnické spory často kolbištěm, kde jsou strany sporu nejvíce agresivní a vedou boj až do posledního dechu. „Mám obavy, že tyto konflikty se podepisují právě na dětech, znám případy, kdy tyto končí na psychiatrii,“ upozornila Kantůrková.

Kantůrková připomenula, že velkou vlnu návrhů na střídavou péči odstartovaly nálezy Ústavního soudu (ÚS), který se péčí o děti zabýval. „Je to věc, která rozděluje společnost. Někteří rodiče i právníci si nálezy ÚS vyložili tak, že by měla být střídavá péče upřednostňována, i když i ÚS upozorňuje, že každý případ se musí posuzovat individuálně,“ řekla soudkyně.

Pokud mezi rodiči panuje nenávist až za hrob, tak těžko může střídavá péče fungovat, zdůraznila i psycholožka a soudní znalkyně Jana Procházková. „Problémem jsou ale i technické podmínky, například pokud rodiče bydlí ve velké vzdálenosti. Znám případ, kdy soud nařídil i to, že dítě bude ve střídavé péči chodit do dvou škol. To je přece zvěrstvo. Často se zapomíná na děti samotné, soudy někdy více zohledňují právo rodiče před dítětem,“ prohlásila Procházková.

Podle ředitelky sdružení Jeden domov Patricie Vaňákové může špatně nařízená střídavá péče děti silně poškodit a upozornila na konkrétní případy, kdy se střídavá péče po své nefunkčnosti musela změnit na výlučnou péči matek. „Syn byl pět let v nefunkční střídavé péči, soudu stačilo jen to, že si ho předáváme. Neřešil, jestli je dítě spokojené, šťastné a zda prospívá. Syn mi dokonce řekl, že jsou dva – jeden je u táty, druhý u mámy,“ popsala jedna z matek.

„Starší dcera mi po roce střídavé péče zestárla před očima. Ona i její sestra musí být v péči psychologů. Mě i holčičky výrazně poškodila i sociálka, která bránila práva otce, nikoli dětí,“ dodala další z matek.