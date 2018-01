„Já vycházím z toho, že když někdo kandiduje na nejvyšší politickou funkci ve státě, tak by měl být politik. Politika je řemeslo jako každé jiné: jako truhlář, jako zedník, jako instalatér,” řekl prezident s tím, že od truhláře lidé očekávají kvalitní stůl, od instalatéra trubku, která neteče a od zedníka „komínek, který není nakřivo postavený”.

Z osmi kandidátů zbývajících kandidátů by si tak prý nevybral. „Jeden a půl znají řemeslo: to je Mirek Topolánek a - ta půlka - Pavel Fischer. (...) Na druhé straně si u nich zrovna nemyslím, že by to řemeslo ovládali. (...) A tak jsem se rozhodl, že pokud bych neuspěl ve volbách - což se může klidně stát - tak protože nebudu mít koho si vybrat, tak nepůjdu volit,” dodal Zeman.

V názoru se tak shodl se svým předchůdcem ve funkci Václavem Klausem. Ten rovněž v neděli na Primě uvedl, že prezident by neměl být především „Marťan”, jak označuje lidi, kteří do nejvyšší státní funkce přicházejí odjinud než z politiky. [celá zpráva]

Video

Klausův výrok o kandidátech

Během rozhovoru Zeman použil u tématu, zda souhlasí, či nesouhlasí s adopcí dětí homosexuály, vulgární slovník. Reportér Xaver Veselý, kterého prezident v závěru označil za „přítele” i přes „pohrdání novináři”, jej tak musel napomenout. Zeman v minulosti sklidil za nevybíravá slova na Českém Rozhlase kritiku, poté své pravidelné výstupy přesunul právě na Frekvenci 1.

V poslední půlminutě pořadu, kterou kandidáti na prezidentskou funkci dostávají v pořadu jako volný čas pro vlastní slova, Zeman doplnil: „Volte, koho chcete, ale volte na základě toho, jakou práci kandidáti odvedli pro Českou republiku. Co je za nimi, a nikoli co vám slibují.”

Prezident Miloš Zeman při rozhovoru v pořadu Pressklub na Frekvenci 1

FOTO: Jiří Ovčáček

Volební výsledky bude Zeman očekávat v Loretánské ulici poblíž Pražského hradu s nejbližším okolím, které tam bylo před pěti lety. Kdo přesně to bude, Zeman neuvedl. „Uvidíte podobné tváře, věrnost se cení,” dodal pouze.

První kolo v pořadí teprve druhé přímo volby prezidenta se konají ve dnech 12. a 13. ledna, případné druhé kolo o 14 dní později. Druhé kolo voleb by se nekonalo pouze v případě, že by některý z kandidátů získal v tom prvním nadpoloviční většinu hlasů.