„Já to nevylučuju, já počkám,“ řekl Faltýnek. Důvodem je, že se podle něj změnila situace. „Počkejme na debatu v mandátovém výboru, já jsem připraven říci své argumenty. Vím přesně po těch letech, jak to bylo. Je to uměle vymyšlená kampaň, patrně někým zaplacená,“ dodal.

Zopakoval, že on je nevinný: „V mém konkrétním případě si policista něco vymyslel, něco tvrdil. Mě poškozuje vyšetřovatel policie, komisař Nevtípil.“

Faltýnek se o tom, zda bude hlasovat pro své vydání, teprve míní rozhodnout, i když se nedomnívá, že zpráva OLAF o Čapím hnízdu přináší něco nového, protože čerpala ze zdrojů české policie: „OLAF musí vyšetřovat ROP střední Čechy a ministerstvo financí, jestli byl nárok na tu dotaci. Nikoli žadatele, toho řeší orgány činné v trestním řízení.“

Odložení jednání výboru



Faltýnek požádal o odložení jednání mandátového výboru, aby dostal do češtiny oficiálně přeloženou zprávu OLAF. Postavil se přitom proti odložení hlasování o důvěře vlády: „To ztratíme jen čas.“ Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek přitom považoval odklad za rozumný.

K prvnímu pokusu Faltýnek dodal: „Jestli to bude promarněný pokus, nebo ne, to je otázka. A pokud nezíská vláda důvěru, rychle začneme jednat o druhém pokusu.“

Byť i v něm Babiš preferuje menšinovou jednobarevnou vládu, Faltýnek nevyloučil možnost koalice, ať už v dosavadním formátu s ČSSD a KDU-ČSL nebo s ODS, kde je největší programový průsečík. Odmítá ale ideu, že by premiérem nebyl Babiš: „My jsme se o tom bavili v rámci hnutí. Babiš je člověk, který vyhrál volby, dostal mnoho preferenčních hlasů, pro nás je jediným možným premiérem Babiš.”

Bělobrádek koalici nevylučuje



Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek přitom několikrát zopakoval, že koalici s ANO nevylučuje: „My jsme nevyloučili vládu s hnutím ANO, jenom máme některé podmínky, a ty nebyly splněny. Před volbami jsme slíbili voličům, že nebudeme podporovat vládu, ve které bude člověk, který je stíhaný, ať už je to Babiš nebo Půta. Takový člověk by ve vládě být neměl. Je to otázka principu.“

Podle Bělobrádka má vzniknout koaliční vláda: „Tady má vzniknout většinová koaliční vláda a domnívám se, že je to manažerské selhání většinového vítěze voleb, a tím je hnutí ANO.“