Klaus v pořadu připomněl svůj výrok o Marťanech, který loni použil při výšlapu na Sněžku, kdy tak označil kandidáty na prezidenta, kteří nemají politické zkušenosti.

„Prezidentem by měl být někdo, kdo se nějak osvědčil, kdo byl na politické scéně. Když přijde někdo z venku, není možné do ní skočit bez předchozích zkušeností. Většina kandidátů je dnes zvenku a jsou Marťani,“ konstatoval exprezident.

Překvapen byl podle svých slov z kandidatury Mirka Topolánka, o které nevěděl. „Topolánek je nemarťan. Má zkušenosti, něco si v politice vydobyl a prošel v několika střetech. On je potenciálním kandidátem. Já o svém favoritovi mám jasno, ale nebudu ho říkat v televizi,“ vysvětlil Klaus s tím, že pokud by jméno svého favorita řekl, mohl by mu také uškodit.

Jak dále uvedl, změnil názor na to, zda měl Miloš Zeman dělat kampaň. Zpočátku to měl jako špatný nápad, ale v závěru předvolební kampaně už si to nemyslí. Zeman má podle něj své názory, které prezentoval během svého mandátu a nepotřebuje tudíž kampaň. Jedním dechem však zkritizoval strany za přímou volbu prezidenta, která je podle něj špatná a přináší kandidáty bez politických zkušeností.

Cenzura v Česku



Klaus rovněž odpověď na otázku, zda si myslí, že vláda Andreje Babiše dostane příští týden důvěru v parlamentu. „Nevím, zda dostane vláda důvěru, nemám k tomu žádné informace. Myslím si, že nedostane. Možná má ale Andrej Babiš nějaké dohody v parlamentu, které mu umožní vládnout s důvěrou,“ konstatovala bývalá hlava státu.

Zásadní je podle něj vláda s pevným mandátem, která bude čelit jak nesmyslným návrhům EU, tak například migrační krizi. Jako cenzuru označil mazání komentářů na sociálních sítích v Německu a přirovnal jednání německých úřadů ke komunistům, kteří také cenzurovali názory lidí. Zároveň vyjádřil obavu, že Česko se po vzoru Evropy k tomuto kroku v budoucnu také odhodlá.

Exprezident si neodpustil kritiku schodku rozpočtu. „Deficit může být při ekonomickém pádu, ale ne v růstu ekonomiky. Podporovat ho uměle deficitem rozpočtu je naprostá hloupost,“ uvedl Klaus a dodal, že Babiš jako ministr financí toho moc nepředvedl.