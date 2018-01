Babiš řekl, že několik dní nebyl v kontaktu s médii a chce se vyjádřit k dosud utajované zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu. „Tu zprávu nemám, nečetl jsem ji, ani ji číst nebudu,“ prohlásil premiér.

Očekávaný závěr OLAFu obdrželo minulou středu ministerstvo. Zpráva je v angličtině a má 48 stran a zhruba tisíc stran příloh.

„Pokud tu zprávu moje bývalá firma obdrží, očekávám, že se vyjádří. Podle informací to vyšetřování proběhlo velice nestandardně. Byla podána stížnost evropskému ombudsmanovi a byla podána stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie,“ oznámil premiér.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ČTK řekl, že stížnost podaná k evropským orgánům není reakce na závěrečnou zprávu OLAF, ale že ji koncern podal před několika měsíci ještě v době vyšetřování. „Šlo o to, že jsme dlouhodobě shledávali postup OLAF jako velmi neprofesionální. Nebyli nám schopni říct, co šetří, v jakém období. Nebylo nám umožněno nahlédnout do spisu. Pokud oni mají nějaké důkazy, tak jsme s těmi důkazy neměli možnost být seznámeni,” řekl Hanzelka.

„Připadá nám velmi podivné, že OLAF nepočkal na rozhodnutí evropského soudního dvoru, nepočkal na stanovisko evropské ombudsmanky, a přesto nějaké stanovisko vydal,” doplnil Hanzelka. Řekl také, že holding dosud závěrečnou zprávu z vyšetřování nedostal.

Babiše a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka kvůli padesátimiliónové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila česká policie a žádá o jeho vydání Sněmovnu.