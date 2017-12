Vláda podle mluvčí Barbory Peterové odmítla návrh opoziční ODS, podle kterého by měl stát povinně dávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu ročně. Sněmovna jej tak bude projednávat s negativním stanoviskem kabinetu.

Proti návrhu se podle předběžného stanoviska pro zasedání kabinetu postavila ministerstva financí i obrany, které chce věc upravit vlastním návrhem. Ministerstva zdůvodnila odmítavá stanoviska tím, že vláda by byla přijetím návrhu ODS „značně limitována při sestavování státního rozpočtu”. Vláda by také nemohla reagovat na vývoj ekonomiky. Povinné zvyšování podle ministerstva obrany rovněž neřeší schopnost armády zvýšené výdaje využít.

Nyní Česko na obranu dává necelých 1,1 procenta HDP, podle navrhované novely ústavního zákona o zajišťování obrany ČR by to měla být dvě procenta. Návrh vychází ze závazku NATO zvýšit do roku 2024 výdaje na obranu právě na dvě procenta HDP, což zatím plní jen pět zemí včetně USA.

Právě americká administrativa nového prezidenta Donalda Trumpa nyní na spojence tlačí, aby svůj slib naplnili a výdaje na obranu zvýšili.

Projekt eReceptů vláda neodložila

Vláda rovněž podle očekávání nepodpoří ve Sněmovně odklad povinných elektronických receptů. Senát v rámci novely zákona o léčivech doporučil, aby elektronické recepty nahradily papírové až od roku 2020, nikoliv už od ledna 2018. Obdobná novela poslanců ODS počítá s pětiletým odkladem. Oba návrhy vláda odmítla.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před jednáním novinářům řekl, že plánuje změnu systému a nechce rok za nedodržování zákona lékaře pokutovat. Už dříve řekl, že pro pacienty se nic nezmění, budou dál většinou dostávat recept vytištěný na papír; ve formě e-mailu nebo SMS na mobil jen na vlastní žádost. Přes 7000 žádostí lékařů o připojení k centrálnímu úložišti elektronických receptů zřejmě nebude do konce letošního roku vyřízeno, dodal ministr. Za systém zodpovídá Státní ústav pro kontrolu léčiv, jeho ředitel Zdeněk Blahuta tento týden rezignoval na funkci.

Vojtěchův předchůdce Miloslav Ludvík (ČSSD) počátkem prosince řekl, že první rok po spuštění povinných eReceptů bude podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv koordinační. Příští rok tak měli být sankcionováni pouze ti lékaři, kteří by systém eReceptů bojkotovali a nepřipojili se k němu. Podle zákona může být sankce až dvoumiliónová.

Kabinet odmítl i návrh ODS, aby se nájemce bytu mohl přihlásit k trvalému pobytu na dané adrese jen se souhlasem vlastníka nemovitosti. Zdůraznil, že údaj o adrese místa trvalého pobytu má pouze evidenční charakter a zákon o evidenci obyvatel neukládá občanům zdržovat se na adrese trvalého pobytu. Z přihlášení k trvalému pobytu také občanovi nevyplývají žádná práva k objektu ani vůči jeho vlastníkovi.

Stejně tak kabinet odmítl návrh ODS, aby byla zrušena daň z nabytí nemovitosti.

Na ministerstvech a Úřadu vlády má skončit 73 lidí



Vláda na své pravděpodobně poslední schůzi před koncem roku měla také poslední možnost, aby s ohledem na služební zákon prosadila své personální představy v rámci systemizace pracovních míst. S návrhem předkloženým ministerstvem vnitra nakonec souhlasila, na ministerstvech a Úřadu vlády tak ubude 14 sekcí, zrušeno by mělo být 23 služebních a 50 pracovních míst.

Na ministerstvu financí mají například zaniknout dvě sekce, mimo jiné i sekce majetku. S tím souvisí i konec angažmá náměstka Ondřeje Závodského, který ji dosud vedl. Jeho sekce by se měla sloučit s právní sekcí, kterou řídí náměstek Ondřej Landa.

Na ministerstvu vnitra zas skončí náměstci Monika Pálková (KDU-ČSL) a Petr Hulínský (ČSSD). Se zbývajícími pěti náměstky a státním tajemníkem bude ministr Lubomír Metnar (za ANO) dál spolupracovat. [celá zpráva]

Ministerstvo kultury bude mít v nové vládě namísto dvou politických náměstků jen jednoho. Jeden z dosavadních dvou náměstků člena vlády, Patrik Košický, se stane ředitelem kabinetu ministra. Na ministerstvu zemědělství by měl skončit první náměstek Jiří Jirsa a náměstek pro řízení sekce ekonomiky a informačních technologií Zdeněk Adamec. Jde o dva ze sedmi odborných náměstků v resortu.

Premiér Babiš po jednání oznámil, že by se rád zbavil i několika tisíců „černých duší” na ministerstvech, tedy fiktivních pracovních míst, které fakticky nejsou obsazena a slouží jen k zajištění dalších financí pro jednotlivé resorty. [celá zpráva]

Pelikán bude naštvaný, komentoval brzkou hodinu Babiš



Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že vládu svolal především kvůli řadě bodů, které jeho kabinet zdědil ještě po předchozí vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). „A protože mám dlouhý program, tak jsme to svolali na 6:30. Pro mě je to normální začátek pracovní doby. Vím, že pan (ministr spravedlnosti Robert) Pelikán bude naštvaný, ale slíbil, že si dá dva budíky,” prohlásil.

Na programu má vláda i několik novel reagujících na změny v evropské legislativě. V úvodu jednání by se také měla tradičně zabývat aktuální evropskou problematikou.