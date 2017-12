„Ráno a dopoledne se mrznoucí déšť nebo mrholení postupně vyskytne i na ostatním území,” dodali meteorologové, podle nichž budou mrznoucí srážky v Čechách ustávat v průběhu dopoledne, na Moravě a ve Slezsku v odpoledních hodinách.

Varování platí pro celé území republiky. V Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji platí výstraha do čtvrtečních devíti hodin, v Praze, Středočeském, Jihočeském a Libereckém kraji do 11, na Vysočině v Pardubickém a Královéhradeckém kraji do 13 hodin a na zbytku území do 17 hodin.

Meteorologové doporučují chodcům i řidičům věnovat zvýšenou opatrnost pohybu, respektive jízdě.