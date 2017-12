Po 18. hodině odstartovala v Praze před hotelem Intercontinental demonstrace proti setkání představitelů evropských protiimigračních stran. Protest, kterého se účastnilo zhruba 400 lidí, byl sice hlučný, ale poklidný. Účastníci následně vyrazili na pochod městem.

Protest proti setkání představitelů evropských protiimigračních stran v Praze.

FOTO: Právo

„V parlamentu hnědá pravice, obsadíme města, ulice, jsme antifašistická koalice, neprojdou přes nás!” znělo jedno z provolávaných hesel. Na transparentech byly nápisy FCK SPD, Máma mele nácky, Sjednocenou Evropu, Již vzhůru psanci této země, Sociální spravedlnost místo rasismu, nacionalismu a xenofobie. Demonstranti měli bubínky a soundsystém, který doprovodil provolávání hesel a zpěv.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Mezi prvními představiteli ENF, kteří do Prahy přijeli, byl nizozemský politik Geert Wilders. Do Sněmovny dorazil v doprovodu policejní kolony kolem 19.00. Ve svém poslaneckém klubu ho přivítal předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Wildersovi kvůli jeho protiislámským projevům hrozí radikální islamisté smrtí.

Příjezd Geerta Wilderse k Poslanecké sněmovně

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Konference se má zúčastnit také neúspěšná kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová, zástupce italské Ligy Severu Lorenzo Fontana nebo představitel rakouské FPÖ Georg Mayer.

Sněmovna zažívá policejní manévry kvůli konferenci evropských protiimigračních stran

Strany by měly po rokování zveřejnit své vize jiného modelu evropské spolupráce. „Model spolupráce, který my navrhujeme a který je zcela reálný, je co nejužší spolupráce suverénních národních zemí bez diktátu Bruselu," řekl Okamura.

Policisté před příjezdem kontroverzního nizozemského politika Geerta Wilderse posilují ostrahu Sněmovny.

FOTO: Marie Königová, Právo

Zdůraznil potřebu zachování volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, k tomu ale podle něj není třeba existence EU. Připomněl, že volný pohyb zboží umožňují dohody o volném obchodu, volný pohyb osob potom schengenská úmluva, která při svém vzniku také nebyla součástí práva EU.