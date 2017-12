Jak ale zjistila ombudsmanka Anna Šabatová, sociální pracovnice byla přítomna jednomu předávání dětí a z něj takový závěr učinila. Veřejná ochránkyně práv za to OSPOD podrobila kritice.

Zprávy kolizního opatrovníka dětí, kterým stále ve většině případů bývá ve sporech rozhádaných rodičů Orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD), hrají před soudem velkou roli. Jaké bylo proto překvapení matky dvou dívek, když zjistila, že sociálka na soud poslala pro ni nelichotivou zprávu o tom, jak u ní postrádá láskyplné emoce.

Matka si na postup OSPOD stěžovala na městském úřadu, tam se však dozvěděla, že její námitky jsou liché. Krajský úřad Moravskoslezského kraje a ministerstvo práce a sociálních věcí ji pak odkázaly zpět na vítkovskou radnici.

Anna Šabatová

FOTO: Petr Horník, Právo

Zastání nakonec matka našla až u ombudsmanky. Ta konstatovala, že informace směřující od sociálky k soudu neodrážely reálnou situaci dětí. „OSPOD připustil, že matku s dětmi viděl v podstatě jen jednou,“ uvedla Šabatová.

„A to při předávání dětí před budovou úřadu. Na základě tohoto vypjatého momentu informoval soud, že u matky postrádá láskyplné emoce. Mám za to, že z jednoho kontaktu není možné vyvodit a soudu prezentovat skutečný vztah matky k dětem,“ napsala ombudsmanka do stanoviska, které má Právo k dispozici.

Ochránkyně práv se pak pozastavila nad tím, kterak OSPOD informoval naopak o vztahu otce k dcerám. Pracovnice sociálky totiž za nimi opakovaně přijela na chatu u Vítkova a do zprávy napsala, že otec má pěkný a láskyplný vztah k dětem.

Objektivní důkazy?



„Domnívám se, že není možné srovnávat chování rodičů, když se jeho hodnocení v jednom případě opírá o opakovaná šetření během prázdninových pobytů dcer a ve druhém o jednorázový kontakt při předání dětí. Mám za to, že OSPOD tato dvě zjištění nemůže prezentovat soudu jako objektivní důkazy o vztahu rodičů k dětem. OSPOD svá zjištění z konkrétních událostí nevhodně prezentoval jako svá dlouhodobá zjištění,“ dodala Šabatová.

Osud obou dětí, o něž se rodiče přetahují, má nyní v rukou Krajský soud v Ostravě, který by měl rozhodnout v polovině prosince.