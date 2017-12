Novomanželé v Česku stárnou

Čeští ženichové a nevěsty přicházejí k oltáři ve stále vyšším věku, potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Nejčastěji řeknou muži svým partnerkám ano ve třiceti, nevěstám pak bývá kolem 27 let. V roce 1990 bylo nejvíce ženichů ve věku 22 let a nejvíce nevěst ve věku 19 let.