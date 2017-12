Vstup dalšího uskupení do městské rady se zatím nepodařil. Původní koaliční smlouva mezi Kutnohorskou změnou, ČSSD a ANO byla sice už dříve vypovězena, její zástupci však v radě zůstávají.

Pro odvolání Starého bylo v tajném hlasování 14 z 26 přítomných zastupitelů, 11 hlasovalo proti a jeden lístek byl neplatný. Viktora získal 15 hlasů, 11 odevzdaných lístků bylo neplatných.

„Ten mandát není až tak silný. Přesto se vynasnažím udělat pro město všechno, co lze udělat. To znamená spojit jednotlivé strany a hnutí v zastupitelstvu,“ řekl po zvolení Viktora. Dodal, že jeho cílem je široké zastoupení stran v městské radě. „Byl bych velice nerad, kdyby se vytvořila nová opozice, která by šla proti mně,“ uvedl.

Návrh na odvolání Starého předložili zastupitelé za ANO, Šanci, KDU-ČSL a Alternativu. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu mají tato uskupení 15 křesel, stejně jako strany původní koalice. Starý podle kritiků nezvládal řízení rady a zastupitelstva a nevedl město k rozvoji. Poslední kapkou byly údajně zkreslené informace o situaci městských společností. Starosta to odmítl.

Starý chce znovu kandidovat a vést město

Starý řekl ČTK, že chce kandidovat v dalších volbách a znovu aspirovat na starostu. „Já se rozhodně nevzdávám, utíkat nebudu, budu bojovat nejen o ty projekty, které jsou rozdělané,” dodal. Radní za ČSSD Zdeněk Hadrovský uvedl, že to Starý měl těžké, protože mu nepomáhali vlastní lidé.

V radě dál nebude ani Martin Hlavatý z Alternativy, který do ní byl zvolen před měsícem po krachu původní koalice. Vedení města poslal písemnou rezignaci a dnešního jednání se nezúčastnil. Jeho místo se zatím nepodařilo obsadit, navržení zástupci Změny a Šance Monika Válková a Ivo Šanc nezískali dost hlasů. „Máme osm členů rady, rada je funkční. Necháme to na lednové zastupitelstvo,” uvedl po neúspěšné volbě Viktora.

Kromě Starého se část zastupitelů pokusila odvolat i radní za ČSSD Hadrovského a Ivu Pospíšilovou, nebylo pro to ale dost hlasů. Hadrovský poté uvedl, že zváží své další setrvání v radě. Viktora sociální demokraty ujistil, že dvě křesla v radě budou mít vždy jistá.