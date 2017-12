Na kobercích jsou obrázky zvířátek, sedačky i nábytek mají různé světlé barvy. Nechybí ani hračky. Kamery jsou rozmístěné tak, aby si jich dítě nevšimlo.

„Děti jsou zranitelnější, a to mimo jiné i stresem. Stres ničí paměťový výkon. Jestliže potřebujeme kvalitní výpověď, a mimo jiné i proto, aby dítě nemuselo být opakovaně vyslýchané, tak je třeba udělat všechno pro to, abychom odstranili zbytečné vedlejší stresy. A právě příjemná, přátelsky působící místnost na rozdíl od úřední stroze vypadající místnosti, nám to umožňuje,“ řekla Novinkám prorektorka Policejní akademie ČR v Praze Ludmila Čírtková s tím, že dítě se díky tomu uvolní.

Místnost působí domácím dojmem.

FOTO: Novinky

Technické zázemí

K „pokojíčku“ patří i technická místnost, která je zaměřená na dokonalé monitorování dění ve výslechové místnosti.

„Monitoruje to tak, aby později bylo třeba u soudu jasné, že dítě nevypovídalo pod nátlakem, nebyly kladeny sugestivní otázky a podobně,“ vysvětlila Čírtková.

V technické místnosti bývá sociální pracovník, advokát obviněného a státní zástupce.

Hlavně pro studijní účely

Místnost se nachází na půdě policejní akademie, její hlavní účel je tak vzdělávací. Studenti zde budou nacvičovat výslechy pro následnou praxi. „Pokud ale ty zbylé dvě místnosti v Praze budou nějakým způsobem nedostupné, tak tato bude samozřejmě kriminalistům také k dispozici. Dalším účelem místnosti je i rozvoj poznání, to znamená pro vědecko-výzkumné úkoly,“ dodala Čírtková.

Vybudování místnosti stálo 270 tisíc korun. Podobné místnosti má policie ve všech krajích, v Česku jich je celkem 66.