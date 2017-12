„Navrhnu, abychom o něco snížili rozpočet Pražskému hradu. Nesouhlasíme s tím způsobem provedení bezpečnostních opatření. Turisté mrznou u vstupu do Hradu, je to nedůstojné a hlavně to nezvyšuje bezpečnost,“ uvedl na úterní tiskové konferenci pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Dodal, že se před Hradem vytváří dav lidí, který se může snadno stát terčem teroristického útoku.

Vnímáme to jako neefektivně vynaložené prostředky Mikuláš Ferjenčík ( Mikuláš Ferjenčík ( Piráti ), poslanec

„Nevidíme tady nárůst bezpečnosti, vnímáme to jako neefektivně vynaložené prostředky. Proto navrhneme snížení rozpočtu v této kapitole o milión 22 tisíc korun, což byly náklady Hradu na zřízení závor a tak dále,“ řekl Ferjenčík.

Bezpečnostní opatření byla na Hradě zavedena loni v létě. Rámy, kterými musí turisté projít, jsou u vchodů od konce loňského srpna.

Sněmovna bude v úterý řešit rozpočet ve druhém čtení. Poslanci můžou navrhovat přesuny peněz, hlasovat o tom budou v pátek. Závěrečné schvalování rozpočtu by mělo proběhnout příští úterý.