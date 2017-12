„Chceme, aby se Praha proměnila. V Praze 7 jsme to dokázali, chceme v tom pokračovat, a věřím, že to můžeme společně s naším týmem dokázat i na magistrátu,“ řekl Čižinský.

Pokud se sto tisíc podpisů do srpna nepodaří sebrat, uskupení Praha sobě kandidovat nebude, protože podle Čižinského pozná, že lidé nemají zájem o změnu. Uskupení Praha sobě podle něho zdaleka nepředstavují o lidé z Prahy 7, ale i z dalších městských částí, z různých sdružení. Členem Prahy sobě je například zakladatel iniciativy Prázdné domy Petr Zeman či Adam Schienherr z iniciativy Libeňský most nerozšiřovat, nebourat.

Podle volebního manažera Pavla Zelenky je sousloví Praha sobě i volebním heslem. „Občas se stanem že někdo naskočí na oslíka, rozjede se proti větrným mlýnům a vyhraje,“ řekl Zelenka.

Kampaň má být pozitivní



Ve volebním programu Praha sobě slibuje radikálně zlepšit dopravní infrastrukturu, masivně investovat do školství, chce přívětivé ulice, město jako domov pro každého bez rozdílu věku či postavení.

Čižinský je současným pražským zastupitelem za Trojkoalici. Uskupení Praha 7 podle něho proti Trojkoalici, ani proti současnému vedení Prahy v čele s Adrianou Krnáčovou (ANO), ani proti zájmům KDU-ČSL nejde. „Nemám obavu, že by to nabouralo koalici“ uvedl Čižinský, který se hodlá snažit o pozitivní kampaň.

Čižinský, který ve sněmovních volbách v Praze díky preferenčním hlasům odsunul do role náhradníka ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), neopustil post starosty Prahy 7. Dosáhl ho v roce 2015 s uskupením Praha 7 sobě a ziskem přes 43 procent hlasů. Z Prahy 7 nehodlá odejít ani po komunálních volbách 2018.

To by se podle svých slov raději vzdal poslaneckého mandátu. „Pokud by to masa lidí podepsala a stáli o nás, se Sněmovnou by to už asi nešlo skloubit,“ dodal Čižinský ke shánění 100 tisíc podpisů od Pražanů.