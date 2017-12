Klaus označil tehdejší rozdělení ČSFR za mimořádně přátelské, organizované a kooperativní. „Většina rozdělení států v Evropě byla naopak nepřátelská, neorganizovaná, a proto chaotická, se značnými náklady a někdy i ztrátami lidských životů, jako například rozpad Jugoslávie a nekooperativně proběhlé ukončení Sovětského svazu,“ řekl Klaus.

„Musíme říci, že naše rozdělení bylo mimořádně „soft”, zejména z hlediska mezilidských vztahů,“ uvedl. Češi a Slováci podle něj necítili vzájemně nevraživost, ani teď ji necítí.

Podpis smlouvy o rozdělení ČSSR 29. října 1992

FOTO: Václav Jirsa, Právo

„Věděl jsem už tenkrát a teď to vím silněji, že rozdělení společného státu, který vznikl v roce 1918, bylo logickým, správným, potřebným a tehdy navíc nevyhnutelným krokem,“ prohlásil český exprezident. Poděkoval Mečiarovi, že proces vyjednávání byl zdlouhavý a bolestný, ale naprosto korektní. „Bez něj by proces rozdělení ČSFR nemohl dopadnout tak dobře, jak dopadl. Nedopustili jsme roztržku, věděli jsme, že nikdo nemůže vyhrát 10:0, že ústupky a kompromisy jsou nezbytné,“ řekl Klaus.

Mečiar v úvodním slově řekl, že v Praze nebyl 19 let, ale přijel z úcty ke Klausovi. „Při každém rozhovoru s ním jsem byl o deset kilo lehčí. Byly to osmihodinové maratóny, které vyžadovaly absolutní koncentraci,“ zavzpomínal na jednání. Že společná rokování byla velmi nesmlouvavá a tvrdá, potvrdil i Klaus.

Vladimír Mečiar a Václav Klaus před debatou v bývalém prostoru Federálního shromáždění

FOTO: Petr Horník, Právo

„Nemám rád termíny, že jsme rozdělili stát. Byla to federace, která nesloužila dobře. Mezi Čechy a Slováky vznikly vztahy vyšší kvality na úrovni národních států,“ řekl Mečiar s tím, že v Evropě neexistují dva národy, které by si byly tak blízké, jako Češi a Slováci.

Češi podle něj hráli velkou roli v rozvoji Slovenské republiky po rozpadu Rakouska-Uherska. „Nikdy nezapomeneme Čechům, že vrátili Slovákům jazyk, nastupovali jako inteligence, která pomáhala k rozvoji Slovenské republiky,“ uvedl Mečiar.

Tehdejší předseda HZDS a slovenský premiér Vladimír Mečiar (vlevo) hovoří v roce 1992 v zahradě brněnské vily Tugendhat s českým expremiérem a předsedou ODS Václavem Klausem během jednání o rozdělení federace.

FOTO: Igor Zehl, ČTK

Klaus odmítl referendum

Oba politici také rozebrali otázku, zda nemělo být rozdělení společného státu posvěceno všelidovým hlasováním. Klaus to rozhodně odmítl. „Neumím si představit, jak by mohla znít otázka v referendu. Na Slovensku si to představit umím, ale v českých zemích by neměla smysl. Hra na referendum je opět snaha vracet se k dávno vyřešeným věcem umělým, falešným způsobem,“ řekl Klaus.

„Slovensko se vždy vracelo k otázce, jestli to v roce 1918 bylo správně poskládané, nebo ne. My jsme to tady neřešili,“ uvedl také.

ČSFR oficiálně zanikla 31.12.1992, oba tehdejší premiéři se na rozdělení státu dohodli při jednání v brněnské vile Tugendhat. Známé jsou například záběry, jak oba politici sedí na zahradě u vily pod stromem. „Aby hlavy trochu vychladly a nekřičeli jsme na sebe, tak jsme si šli sednout ven,“ zavzpomínal Klaus.