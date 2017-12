Co očekáváte od své české mise?



Že snad setrvám několik let. Velmi si cením, že tu smím působit právě v době, kdy za pár let začneme slavit sté výročí vztahů mezi USA a ČR. Nástupní ceremoniál byl monumentální, setkání s prezidentem Milošem Zemanem upřímné, otevřené a produktivní. Jsem především muž z byznysu a vidím, že ČR se ekonomicky daří velmi dobře – na tom bych rád stavěl.

Přeji si v Česku více přímých investic od amerických firem a naopak. Protože jsem léta podnikal v chemickém průmyslu, spojuje mě to i s premiérem Andrejem Babišem. Povedeme spolu nepochybně hovor o chemii.

Reakce českého ministerstva zahraničí na rozhodnutí prezidenta Trumpa o Jeruzalému si někteří vyložili jako podporu tohoto kroku. Máte také pocit, že se Praha postavila za Washington?



Četl jsem to prohlášení pozorně a vypadá to opravdu jako podpora. Ale je třeba vědět, co ony věty opravdu chtěly říci: rozhodnutí hlavy USA jde ovšem zpět do poloviny 90. let, kdy američtí prezidenti Billem Clintonem počínaje začali připouštět, že metropolí Izraele je Jeruzalém.

Takže verdikt Donalda Trumpa není nic než přiznání reality, Jeruzalém je ostatně sídlem izraelského prezidenta, ministerstev i nejvyššího soudu. Prezident jen dotáhl to, co Kongres zahájil někdy okolo roku 1995. Ale co se týče samotného prohlášení české diplomacie, je třeba, aby byli specifičtější v tom, co opravdu chtěli říci.

Americká zahraniční politika tradičně podporuje Michaila Saakašviliho. Nevidíte nebezpečí nového Majdanu na Ukrajině?



Naše politika vůči Ukrajině se nemění a nečekám, že by se měla měnit. Ani co se týče sankčního režimu, ani čehokoli jiného. Náš ministr zahraničí Rex Tillerson, který je momentálně ve Vídni, to nyní na evropském turné opět zopakoval.

Bude vám šéf diplomacie Tillerson chybět, pokud ho prezident vymění, jak se spekuluje?



Tak nespekulujme. Známe se několik let, setkali jsme se ve skautu coby dobrovolníci z řad dospělých. Nějaký čas byl prezidentem Skautské unie v USA, já byl viceprezident. Je to dobrý lídr a kvalitní člověk.

Jak vidíte brexit?



Nebudeme se stranit, podporujeme vztahy s UK i EU. Náměstek ministra zahraničí Mitchell tvrdí, že EU je páteř našich vztahů, a to nemíníme měnit.