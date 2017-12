„Vláda, která nemá důvěru, je podle ústavy plnohodnotná vláda a může dělat změny včetně personálních,“ řekl Zeman v pořadu televize Barrandov.

Konkrétně uvedl, že by podle něj bylo pochopitelné, kdyby Babiš pročistil Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která se dostala do ztráty kvůli nepovedené investici do turecké elektrárny.

Podobně to vidí i Andrej Babiš, jak to prezentoval už dříve. Podle něj voliči chtějí, aby vláda pracovala. „Nám dalo důvěru 1,5 miliónu voličů,“ řekl ve středu v České televizi. Na výhradu, že by vláda měla mít nejdřív důvěru, uvedl, že to není nikde napsané.

Pochvala pro Šlechtovou



Prezident se ve čtrvtek vyjádřil i k některým ministrům Babišovy budoucí vlády. Pochválil například končící šéfku ministerstva pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, která se má stát novou ministryní obrany.

„Budu se modlit, aby nedopadla jako Vlasta Parkanová nebo Karolína Peake. Vzhledem k tomu, že neumí zpívat, tak je pro tuto funkci ideálně připravena,“ uvedl zeman.

Narážel na to, že Parkanová svého času nazpívala písničku na podporu amerického radaru v Brdech. Peake zase vydržela ve funkci jen pár dní.

Zeman dodal, že stejně jako Šlechtová by chtěl, aby se navýšil počet českých vojáků v Afghánistánu.

Novou vládu Andreje babiše by měl prezident jmenovat 13. prosince, v lednu by si pak měl kabinet jít pro důvěru. Podporu Sněmovny zatím Babiš pro svou vládu vyjednanou nemá, chce o tom s ostatními sněmovními stranami jednat na přelomu roku.

Babišovo hnutí ANO doposud hlasovalo ve Sněmovně s SPD Tomia Okamury a s KSČM, prezentuje to však tak, že to byla hlasovací koalice jen pro ustavení dolní komory. Žádná ze stran zatím podporu Babišově menšinové vládě neslíbila.