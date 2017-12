Čtvrteční odpoledne na Staroměstské radnici v Brožíkově síni se neslo ve znamení příběhů dětí, které pomáhaly starším lidem, poskytly pomoc nebo dostaly dobrý nápad, který přispěl společnosti.

Za záchranu lidského života byl oceněn dvanáctiletý Jaroslav Šísl. Ten pomohl svému kamarádovi Jiřímu Kadlecovi při pádu ze skateboardu, který měl v nepřítomnosti rodičů zakázáno používat. „Zeptal jsem se Jirky, jestli nechce půjčit helmu, ale řekl že ne. Kopec Jirka neubrzdil, vlastně hlavou ubrzdil celé tělo. Přijel jsem k němu a pořád jsem mu dával napít a mluvil jsem na něj. Když se zvedl, šli jsme za babičkou. Chladil jsem mu hlavu mraženým květákem, dokud se děda neoblékl a nevyrazili jsme do nemocnice,“ vyprávěl Novinkám Jára.

Letošní výherci a jejich patroni.

FOTO: Dětský čin roku

Na rentgenu v nemocnici v Prachaticích, kam byl Jirka odvezen, mu byla zjištěna promáčklá lebka, zlomená lebeční kost a zvětšující se otok mozku. Po převezení do Českých Budějovic na neurologii, bylo rodičům oznámeno, že Jirka byl ve vysokém ohrožení života.

Otok mozku podle lékaře postupoval tak rychle, že kdyby Jára nedopravil Jirku včas do nemocnice, upadl by do kómatu, ze kterého by se již nemusel vzbudit. Kamerové záznamy později ukázaly, že kolem zraněného chlapce projelo jedno auto a jeden motocykl. Nikdo však nezastavil. Malý Jára tak ukázal svou statečnost tam, kde dospělí selhali.

Jaromír Šísl se svým patronem Janem Révaiem a zachráněným kamarádem Jiřím Kadlecem.

FOTO: Novinky

V kategorii Pomoc ostatním si odnesla cenu třináctiletá Kateřina Kukalová, která tráví čas se svou sestřenicí, jenž od narození trpí revmatoidní artritidou. Ta si kvůli své nemoci musí aplikovat injekce, brát léky a nosit brýle, přičemž jedno oko musí mít zalepené, kvůli posilování slabšího.

„Sestřenice kvůli nemoci nemůže sportovat. Dělám různé jiné aktivity, třeba spolu hodně kreslíme, aby se pohybovala,“ řekla Kateřina, která se sestřenicí také hraje různé hry na procvičování mozku a rukou.

Do letošního ročníku se přihlásilo přes 670 příběhů, které popisovaly dobré skutky. Do projektu Dětský čin roku se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií z celého Česka.