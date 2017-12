Výbor probíral jako jeden z bodů jednání IT zakázky na ministerstvu. Maxová zástupcům MPSV připomněla, že sociální výbor resort v uplynulém období žádal o zodpovězení několika otázek týkajících se IT zakázek a ohledně sociálně právní ochrany dětí, které jim zaslal v září a v říjnu elektronickou formou.

Maxová řekla, že diskuze s MPSV nebyla jednoduchá. „Jaké vážné důvody vás vedly k tomu, že jste nereagovali?“ ptala se zástupců resortu. Marksová odvětila, že odpovědi byly připravené, ale k jejich zaslání nedošlo zřejmě z důvodu ustanovení nového výboru. Náměstek pro IT Robert Baxa také uvedl, že ministerstvo odpovědi připravilo včas.

Radka Maxová.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„To není vážný důvod. Nezlobte se, ale to je odpověď jako ze základní školy,“ zareagovala Maxová. Na to se Marksová zvedla a z jednání odešla.

„To, že se ministryně zvedne bez jakéhokoliv slova rozloučení, to jsem tady ještě nezažila. Jsem ráda, že paní ministryně končí,“ poznamenala předsedkyně výboru Jana Pastuchová (ANO). Marksová Právu napsala, že měla domluvenou schůzku, a že jednání výboru se o půl hodiny zpozdilo, proto musela odejít.

Výbor se posléze shodl na tom, že je potřeba komunikaci s ministerstvem zlepšit. V usnesení vyzval ministerské úředníky, aby potřebné podklady a odpovědi na dotazy výboru dodávali včas. „Měli bychom se chovat jako partneři,“ řekla Maxová. Zdůraznila, že chybějící odpovědi by ministerstvo mělo dodat ještě týž den.

Kvůli IT dostáváme anonymy, tvrdila Marksová

Ještě před tím Marksová na výboru vysvětlovala, proč ministerstvo přikročilo k vypsání nových tendrů na dodávky informačních technologií. „Byli jsme v situaci, kdy byl resort držen monopolním dodavatelem, společností OK systém, který se tam dostal v 90.letech, ještě před tím, než začal platit zákon o veřejných zakázkách. Na základě auditu NKÚ nám bylo doporučeno, že se to musí přesoutěžit, jinak bychom měli velký problém, skončilo by to trestními oznámeními,“ uvedla Marksová.

„Monopolní dodavatel ministerstvu fakturuje 450 miliónů ročně. Když chcete sáhnout do něčeho takového, narážíte na řadu problémů a lidí s ním spojených, kteří se logicky brání. Před tři čtvrtě rokem jsme začali dostávat anonymy, nejnovější přišel minulý týden a obsahuje zajímavé, insiderské informace,“ uvedla končící ministryně.

Sociální výbor také doporučil poslancům schválit rozpočet pro MPSV na příští rok, který počítá s příjmy 489 miliard a výdaji 591 miliard.