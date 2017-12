Senát se k debatě o změně protikuřáckého zákona dostal na základě petice, kterou podepsalo více než 60 tisíc lidí. Petenti i senátní výbor pro lidská práva požadovali, aby byl zákon zmírněn a v restauracích mohly být vyčleněny oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Zákon podle nich zasahuje do práv občanů, snižuje hospodským tržby a vede k likvidaci restaurací.

Obhajovat zákon do Senátu přišel náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula. Vliv kouření je podle něj škodlivý a až časem se ukáže, že přijetí zákona v této variantě bylo správné.

Kubera: Kouření je požitek

„Zákon je nerozumný a striktní. Ideálním stavem by bylo, aby si majitel sám rozhodl, zda chce kuřáckou nebo nekuřáckou restauraci. Chápete, že je to požitek? Já nechci přestat kouřit, mně se to líbí. Jako se mi líbí harašit, já kašlu na vaše MeToo. Kde skončíme, svět se řítí do záhuby,” řekl plamenně Kubera v Senátu. Není to podle něj ochrana nekuřáků, nýbrž diskriminace kuřáků.

Za změnu zákona obecně v Senátu lobovali především senátoři za ODS. Daniela Filipiová připomněla, že právě tento zákon společně se zavedením EET vedl k zániku mnoha vesnických hospod.

Nejasný výklad zahrádek

Senátor Ivo Valenta také řekl, že by se mělo řešit kouření na zahrádkách. „Mělo by se tam kouřit bez ohledu na to, zda je zahrádka zastřešená nebo nikoliv,” řekl Valenta na plénu s tím, že i tímto by se měla vláda zabývat, jelikož je výklad nejasný.

Se zmírněním zákona souhlasí i senátorka za ČSSD a lékařka Milada Emmerová. „Byla bych pro určitý kompromis. Připadá mi ten dopad toho zákona nedůstojný nejen ke kuřákům. Jsme pro to, aby v každé restauraci, která by o to stála, byla izolovaná místnost s ventilací. Nechodil by tam obsluhující personál,” uvedla a dodala, že s peticí souhlasila a podpořila ji.