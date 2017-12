Ten jako lídr strany podepsal v roce 1997 mandátní smlouvu s advokátem Zdeňkem Altnerem, na jejímž základě tento právník loni na jaře pravomocně vyhrál spor s ČSSD o uhrazení dluhu za vykonanou práci včetně obří smluvní pokuty, tedy celkem 338 miliónů korun.

Hájek s Halbichem k této smlouvě přistoupili až následně.

Halbich se s ČSSD soudí už od roku 2003, vždy spor sice prohrál, ale poté se ho zastal Ústavní soud. Ani tentokrát se žalobou napoprvé neuspěl, proto se vše snaží zvrátit u odvolacího pražského městského soudu, ke kterému se s žalobou připojila i Hájkova manželka.

Nikdy nám nic pořádného nenabídli, ani by na to neměli, což je vidět i dnes. Syn advokáta Zdeňka Altnera Patrik

Podle jejího advokáta Fuchse prezident Zeman si jako svědek protiřečil, když tvrdil, že vždy jednal jako s právním partnerem jen s Altnerem. Strana prý byla připravena zaplatit mu jen třetinu odměny, stejně jako Hájkovi s Halbichem. Jednání soud ve středu odročil na neurčito.

Damoklův meč nad ČSSD

Pro ČSSD se tak oddálila další hrozba placení už tak vysokých dluhů. Nejzásadnější z nich je zmíněných 338 miliónů pro Altnera, respektive jeho dědice, protože právník loni na podzim zemřel.

ČSSD už jeho věřitelům vyplatila 18 miliónů, stamilióny zatím platit nemusí. Předběžným opatřením to určil Nejvyšší soud, ke kterému se strana dovolala a který chce rozhodnout až po ukončení dědického řízení.

Jeho konec je však v nedohlednu. Zkomplikoval ho krok nejstaršího z Altnerových synů Zdeňka, který se dědictví vzdal, jak Právu ve středu potvrdil další z Altnerových synů Patrik.

ČSSD neuspěla ani s pokusem o smír s Altnerovou rodinou. Strana prý nabídla určitou částku, která však podle Patrika Altnera byla pro pozůstalé neakceptovatelná.

Rozhodně se prý nepohybovala v takové výši, jak na podzim uvedla některá média. Ta s odkazem na zdroj z ČSSD spekulovala, že sociální demokraté nabídli Altnerovým příbuzným 180 až 200 miliónů korun.

„Není to pravda, nikdy nám nic pořádného nenabídli, ani by na to neměli, což je vidět i dnes. Oficiální nabídka sice padla, ale byla daleko nižší, než uváděli v médiích,“ řekl ve středu Právu Patrik Altner.