„Se skládkou uhlí nesouhlasíme. Nechceme tady žádné další znečištění ovzduší a další hluk. Děti i dospělí tady trpí astmatem, spát se tu kvůli hluku nedá. A nikdo to neřeší!“ reagovali obyvatelé Radvanic na zástupce AMO.

Huť se podle její mluvčí Barbory Černé Dvořákové dostala nyní do situace, kdy potřebuje trvalou skládku, a ne jenom dočasnou, kterou v areálu má od roku 1998. Kdysi téměř veškeré uhlí, které firma potřebuje k výrobě koksu, brala od těžební společnosti OKD. Ta však ukončuje těžbu.

Nyní huť uhlí nakupuje i ze zámoří a potřebuje ho někde uskladnit, kdyby došlo až ke dvouměsíčnímu výpadku. Pokud by firma přestala vyrábět koks, tak by podle mluvčí došlo k zastavení celé huti.

Krytá či nekrytá skládka

Město Ostrava ve zjišťovacím řízení vydalo kladné stanovisko. Podle náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové (ANO) se však týkalo varianty kryté skládky uhlí. Také Česká inspekce životního prostředí by podle ní přivítala možnost posoudit variantu kryté a odkryté skládky.

„Naše krajská hygienická stanice také vydala kladné stanovisko, což nechápeme. Na lidi se tady kašle. My jsme nyní v situaci, kdy musíme do čtvrtka 7. prosince podat věcné připomínky k návrhu firmy v procesu EIA, o kterém pak rozhodne kraj,” vysvětloval na setkání místostarosta Radvanic Aleš Boháč (SNK).

Místostarosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč vysvětluje, že studie v dokumentaci EIA jsou nesprávně vyhotovené a podhodnocené.

„Nesouhlasíme s dalším znečištěním ovzduší tady v Radvanicích a s dalším hlukem. Nesouhlasíme se studiemi, které jsou součástí dokumentace EIA. Podle nás jsou neúplné a podhodnocené,“ dodal a vyzval všechny přítomné, aby na webu Moravskoslezského kraje své věcné připomínky napsali.

Lidé: Chceme lepší vzduch

Obyvatelé upozorňovali, že nechtějí ani krytou, ani nekrytou skládku uhlí, ale lepší vzduch. Zástupci AMO lidem vysvětlovali možnosti kryté a nekryté skládky, že dojde pouze k jednoprocentnímu navýšení znečištění, avšak nebyli příliš vyslyšeni.

Skládka má vzniknout na ploše 42 tisíc metrů čtverečních a podle rozptylové studie má produkovat 7,6 tuny tuhých znečišťujících látek ročně.

Huť požádala pouze o rozšíření stávající otevřené skládky a ne o zastřešenou skládku. Podle mluvčí AMO má totiž skládka v krytých halách paradoxně horší vliv na imisní situaci než otevřená polní skládka.

„Zakrytá skládka má i vyšší emise. Polní skládka emituje prach pouze při manipulaci, jinak je na ní díky vlhčení tuhá krusta, která brání rozfoukávání větrem. U kryté skládky je potřeba nucené odsávání, aby nevznikala výbušná směs. Jakmile se něco nuceně odsává, je nutný komín, který vytáhne emise do výšky,“ vysvětlovala mluvčí s tím, že v hale by navíc jelo i 24 hodin odsávání, které by bylo dalším zdrojem hluku.

„Dle této studie nedochází vlivem záměru k takovému navýšení imisní koncentrace, aby bylo nutno realizovat kompenzační opatření,“ uvedla mluvčí AMO. Podotkla, že přesto huť kompenzační opatření nabízí například i v podobě vysázení zeleně, která vytvoří bariéru proti případnému šíření prachu z polní skládky a čištění komunikací.

„Tato kompenzační opatření nám připadají s ohledem na velikost společnosti opravdu komická. Vysázení 30 stromů má kompenzovat jednoprocentní zhoršení životního prostředí?“ reagoval mimo jiné radvanický místostarosta.

„To je alibismus, kdybyste tady bydleli, tak byste mluvili jinak. Máme tu jedno z nejhorších ovzduší v celé Evropě, jsou tu neustále porušovány zákony a nikoho to nezajímá,“ zlobili se lidé.