„Pokud by to ten spolek dělal na vlastní pěst, tak by musel být zaregistrovaný jako třetí osoba a měl by limit 800 tisíc korun,” řekl Novinkám člen úřadu Jan Outlý a dodal, že je to však velmi malá částka na celorepublikovou kampaň.

Spolek na stránkách úřadu doposud registrovaný není. Pravděpodobnější je tedy podle Outlého, že se jedná o kampaň s vědomím prezidenta Zemana a bude muset být tedy započítána do jeho limitu 40 miliónů korun. To nakonec Novinkám potvrdila i členka Zemanova týmu Barbora Filípková.

„Miloš Zeman o této podpoře ví a nebude v ní nikomu bránit. Zároveň budou náklady zahrnuty jako nefinanční plnění do limitu kampaně dle příslušného zákona,” napsala v SMS zprávě Filípková. Všechny výdaje musí být zveřejněny nejpozději do půlnoci 8. ledna.

Billboardy s prezidentem Milošem Zemanem v Praze

FOTO: Novinky

Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka však nejde o Zemanovu iniciativu. „Nic se nemění. Důkazem budiž, že pan prezident není zadavatelem plakátu. Pan prezident nebude nikomu bránit ve vyslovení podpory před přímou volbou za podmínky dodržení zákona,“ sdělil Novinkám Ovčáček. [celá zpráva]

To, že si billboardy nezadal přímo Zeman, je ale podle Outlého jedno. „Pokud je to s vědomím kandidáta, tak se hodnota kampaně má počítat jemu do limitu 40 miliónů korun. Je jedno, kdo ji realizuje,“ řekl Novinkám Outlý. Dodal, že Zemanova slova o tom, že kampaň nepovede, jsou jen politickým prohlášením, které nemá z pozice úřadu žádnou relevanci.

Spolek Přátelé Miloše Zemana vznikl v roce 2008. Předsedou představenstva je hradní kancléř Vratislav Mynář a členem představenstva Karel Srp, kterého se Zeman snažil neúspěšně dostat na předsednické křeslo etické komise ČR. Kritici zdůrazňovali především to, že by členem komise neměl být člověk, který byl veden u StB. [celá zpráva]