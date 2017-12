Co říkáte ustavující schůzi Sněmovny?

Zejména pravicové strany si mohly odpustit různé kulaté stoly a neodůvodněné kritiky na adresu ANO a šéfa klubu Jaroslava Faltýnka, protože po mém soudu jednání pro přípravu ustavení orgánů Sněmovny vedl seriózně. Je to vidět i z toho, že ustavování výborů probíhalo relativně jednoduše, i když sem tam se také objevily problémy.

Velkým mediálním i politickým sporem se třeba stala volba předsedy Sněmovny, přestože jediný racionální a seriózní návrh, který mohl ve Sněmovně uspět, byl, aby dolní komoru vedl zástupce ANO jako nejsilnější strany.

Potíže nastaly i kolem volby lídra ODS Fialy jakožto místopředsedy Sněmovny.

Nastal zbytečný šum kvůli Fialovu nezvolení v prvních dvou kolech a obviňování z volební mašinérie ANO, komunistů a okamurovců. ODS jistě má právo mít místopředsedu Sněmovny, to ale ještě neznamená, že poslanci jsou povinni zvolit toho, koho strana navrhne.

Hodně emocí bylo kolem šéfa bezpečnostního výboru Kotena z SPD, který proto zřejmě požádá o nejpřísnější bezpečnostní prověrku. Má to smysl?

Právem vzbudilo pozornost, že výbor povede Okamurova strana. Jestliže ale takový byl výsledek jednání a většinová dohoda, pak ten následný šum byl zbytečný. Stejně tak jsou zbytečné požadavky, aby se podrobil prověrce NBÚ. Takovou proceduru mají podstupovat úředníci, kteří se ucházejí o určitou funkci, nikoli poslanci, kteří svůj mandát získávají od lidí.

Piráti přišli s nápadem, že by poslanci měli nastupovat na nemocenskou, když jsou nemocní. Jenže neřekli, kdo by měl poslance kontrolovat. Je ta představa reálná?

Soudě podle mediálního obrazu je chování Pirátů ve Sněmovně zatím velmi příznivé a jejich návrhy jsou většinou pozitivní. Byl mi sympatický jejich návrh na snížení počtu místopředsedů výborů kvůli finančnímu efektu. Nemyslím si, že otázka peněz je úplně rozhodující, ale návrh je to sympatický, sám jsem něco takového ve Sněmovně navrhoval.

Některé představy Pirátů jsou ale příliš naivní, například jejich pojetí transparentnosti je až příliš přímočaré, než aby se mohlo celkově uplatnit. Pokud jde o návrh na úpravu finančních požitků, tak po zkušenostech ze Sněmovny si nemyslím, že to je zrovna problém, který by si dolní komora měla dávat do svého vínku.

Stejně tak nápad týkající se nemocenské je sice líbivý, ale nesvědčí o znalosti problematiky.

Co si myslíte o slovech šéfa Sněmovny Vondráčka, který řekl, že je otázka, zda by nebylo lepší, aby policie Andreje Babiše vyšetřovala až po skončení mandátu?

To je problém, který přesahuje momentální právní úpravu, která u nás je. Francouzský prezident byl také trestně stíhán za nelegální užívání veřejných peněz během starostování Paříži, když ale byl zvolen prezidentem, tak to trestní stíhání po dobu výkonu jeho funkce vylučovalo.

Tyto otázky, až skončí jednání kolem Babiše a Faltýnka, by se měly stát předmětem vážných úvah, protože pak se relativizuje význam voleb, které rozhodují o složení Sněmovny, a upíná to politickou pozornost jinam. Může se totiž stát, že je někdo vyřazen z výkonu významné funkce třeba i pro nedbalostní trestný čin.