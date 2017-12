„Samotné hlasování upravují vnitřní předpisy. Hlasování mohou vyvolat dvě druhé odmocniny z počtu členů. Což je v tuto chvíli asi 45 až 50 lidí. A pak je ještě jedna podmínka, a to ta, že lidí, kteří chtějí o věci hlasovat, musí být víc než těch, kteří nechtějí,“ řekl Ferjenčík.

U Michálka bylo hlasování vyvoláno proto, že v jeden moment bylo „pro“ více členů než „proti“. V pátek tomu bylo sice už naopak, hlasování však již bylo zahájeno.

Michálkovi někteří piráti vyčítají, že neinformoval celou stranu o stažení stížnosti na výsledky sněmovních voleb.

Hlasování v anketách je platné, i když se ho zúčastní jen zlomek členů. „Žádné kvorum nemáme. Všem členům přijde na hlasování upozornění ve zprávě a hromadný e-mail. Členové se také mobilizují přes Facebook. U důležitých hlasování bývá obrovská účast,“ sdělil Ferjenčík.

Ankety probíhají vždy od pátku do pondělí, členská základna má tedy dostatek času se zapojit. V současné době mají piráti mezi 450 a 500 členy, každý má svůj stranický uživatelský účet. „Členských podnětů je hodně. Často v reakci už na samotný podnět něco orgány strany udělají, takže se o věci ani nemusí hlasovat,“ doplnil Ferjenčík.

Členové mohou změnit i rozpočet



Členové mají prostřednictvím internetových diskusí a anket sílu např. i změnit rozpočet strany, který schvaluje republikový výbor.

A na jaře v internetovém hlasování odvolali z funkce místopředsedy Ivo Vašíčka kvůli jeho postoji k NATO a Evropské unii, který se neshodoval s názorem většiny.

Výsledek anket je pro orgány pirátů závazný. „Samozřejmě že ho mohou odmítnout, ale pak mohou být ze svých funkcí odvoláni,“ objasnil Ferjenčík.

Hackerských útoků nebo ovlivnění internetového hlasování se piráti příliš neobávají. „Riziko tam ale je. Je to na důvěryhodnosti administrátorů, kteří na průběh hlasování dohlížejí. Kdyby to falšovali, bylo by to obtížné zjistit,“ přiznal Ferjenčík.

Výhod však podle poslance přináší vnitrostranická přímá demokracie víc než nevýhod. „Za to riziko to stojí. Např. němečtí piráti to nezavedli a pak na každém sjezdu museli hlasovat o strašně moc věcech. Ve straně také rostlo napětí kvůli tématům, která se neřešila hned,“ podotkl Ferjenčík.

O víkendu 6. a 7. ledna si piráti zvolí na celostátním fóru v Brně nové předsednictvo. Šéfem partaje bude zřejmě opět zvolen Ivan Bartoš, který prozatím nemá protikandidáta. Z vedení odchází místopředseda Martin Šmída.