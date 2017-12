Náměstek primátorky Petr Dolínek v neděli uvedl, že magistrát bude tlačit na to, aby se co nejdříve uzavřela Radotínská lávka.

„Radotínská lávka nespadá pod TSK, odbor majetku, pod který spadá, musí co nejdříve jednat. Lávka by se měla uzavřít,” řekl Dolínek.

Hlávkův most v Praze

FOTO: Profimedia.cz

Problém je nicméně podle něj i u Hlávkova mostu. „Co se týká Hlávkova mostu, s památkáři dolaďujeme podrobnosti a připravujeme opravu. Může dojít k vyloučení tramvajové dopravy na mostě, protože už tam provoz v nejbližších měsících nebude možný,“ doplnil Dolínek.

Uzavřena podle něj bude 15. prosince lávka na Železničním mostě, kde je plánována rekonstrukce.

Video

Záznam: V Praze se zřítila do Vltavy velká betonová lávka

Zdroj: Novinky.cz

Video

Policejní mluvčí ke spadlé lávce

Zdroj: Novinky.cz

Magistrát podle Dolínka také čeká na vyjádření ministerstva ohledně Libeňského mostu, kde chce Praha vědět, zda je to památka, či nikoliv. Jak Dolínek poznamenal, Praha od roku 2014 investovala do mostů 1,2 miliardy korun. „Nemyslím si, že bychom údržbu nějak zanedbali. Do mostů investujeme dostatek peněz,“ konstatoval náměstek.

Při sobotním pádu lávky v Troji se zranili čtyři lidé. Jeden z nich byl uveden do umělého spánku, další žena byla převezena na jednotku intenzívní péče.[celá zpráva]

Video

Vyjádření ředitele záchranné služby ke spadlé lávce

Zdroj: Novinky.cz

Video

Mluvčí hasičů o zásahu u zřícené lávky

Zdroj: Novinky.cz

Pražští Piráti v sobotu v tiskové zprávě napsali, že TSK věděla o špatném stavu lávky už od roku 2009. Vyplývá to podle nich z materiálu, který loni v dubnu schvalovali pražští radní. Piráti tvrdí, že TSK péči o mosty dlouhodobě zanedbává.

Visutá lávka spojovala Císařský ostrov s pražskou čtvrtí Troja od roku 1984. Stavbu projektoval profesor Jiří Stráský. Na jejím místě stál od roku 1976 provizorní pontonový most, který ovšem v létě 1981 strhla povodeň.

Záchranářům pomáhá také vrtulník.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

U Trojského zámku v Praze se zřítila do Vltavy betonová lávka pro pěší.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK