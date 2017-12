Podle Zemana jde o „zoufalý pokus upozornit na sebe šířením konspiračních teorií”. Podobně se prý chovala v americké prezidentské kampani demokratická kandidátka Hillary Clintonová.

Zeman dodal, že to považuje za urážku občanů, kteří se podle něj nenechají ovlivnit. Pokud by se nechali, byli by podle Zemana nesvéprávní. Zeman tvrdí, že Bezpečnostní informační služba Drahošovo vyjádření „naprosto shodila”. Drahoš o riziku jednal s premiérem Bohuslavem Sobotkou. [celá zpráva]

Zeman sice tvrdil, že se k dalším kandidátům nebude vyjadřovat, ale zjistil, že by nemohl „říci vůbec nic”.

Prezident Miloš Zeman při setkání s občany města Moravský Krumlov.

FOTO: Igor Zehl, ČTK

Prezident navštívil Brno, Letovice, Moravský Krumlov, Strážnici, Bučovice a Boskovice. Vedle setkání s krajskými zastupiteli navštívil několik firem a na náměstích absolvoval tradiční mítinky pro občany.

Na úvod návštěvy absolvoval jednání s krajskými zastupiteli a starosty, následně navštívil jednotlivá města a společnosti Trade Fides a Zetor.

Prezident Miloš Zeman (uprostřed) navštívil brněnskou společnost Zetor. Po besedě se zaměstnanci dostal bundu ve firemních barvách.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Jde o Zemanovu pátou návštěvu kraje za dobu působení v prezidentském úřadu.

Prezident má před sebou i poslední zahraniční cestu v tomto volebním období. V polovině měsíce, konkrétně 12. prosince, by měl zamířit na Slovensko.