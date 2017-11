Okresní soud v Chomutově by měl požádat Sněmovnu o vydání poslance. Nemůže pokračovat v líčení, dokud ho dolní komora nevydá.

„Rozhodnutí o mém vydání nechám na imunitním výboru a Sněmovně, nemám s tím problém, ale říkám otevřeně, že to je můj truc. V celém případu je totiž tolik pochybení, že to považuji za policejní šikanu komunálních politiků. Pochybení uznalo v rámci kontroly i ministerstvo spravedlnosti,“ řekl již v úterý Právu Růžička.

„Běží o to, že policie si nechala udělat znalecký posudek podle ceny vyhláškové, zatímco náš posudek byl podle ceny místně obvyklé. Stručně řečeno, prodali jsme dům, o který neměl nikdo zájem,“ dodal Růžička.

Pražské policejní ředitelství, které doručilo do Sněmovny novou žádost o zbavení imunity šéfa ANO Andreje Babiše a předsedy klubu Jaroslava Faltýnka, si podle všeho bude muset na verdikt Sněmovny počkat nejspíš několik týdnů.

Zleva Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek (oba ANO)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Členové imunitního výboru se včera dohodli, že budou chtít vyšetřovací spis, a chtějí znovu vyslechnout vyšetřovatele i státního zástupce. „Nejsem schopen říci, jak dlouho to bude trvat,“ řekl Právu šéf výboru Stanislav Grospič (KSČM). Zpravodajkou výboru v této věci je Kateřina Valachová (ČSSD).

Grospič uvedl, že výbor chce postupovat stejně jako v minulém období, kdy Sněmovna Babiše a Faltýnka vydala ke stíhání. „Bude také záležet na součinnosti orgánů v trestním řízení,“ dodal s tím, že výbor nyní musí počkat na jejich vyjádření.

Půjde o to, zda policejní ředitelství doručí spis do Sněmovny, anebo ho budou moci poslanci pročíst – jako v září – v jeho sídle pod dozorem kvůli obavám z úniku informací. A jaké termíny policie stanoví. Teprve pak by měl výbor na své neveřejné jednání pozvat oba poslance a vyslechnout je, případně i jejich advokáty.

Bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Grospič na otázku Práva, zda četl devítistránkovou policejní žádost doplněnou víc než sedmdesáti stránkami usnesení, a tudíž tuší, jak bude hlasovat, odpověděl: „Člověk si udělá názor až na základě výpovědi pozvaných zástupců policie a státního zastupitelství a po prostudování spisu a vyslechnutí obou poslanců.“

Výbor se ve čtvrtek začal zabývat žádostí o vydání Bohuslava Svobody (ODS).

Imunitní výbor doporučuje Sněmovně, zda má poslance vydat, či nikoli.