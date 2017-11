Deficit metropole pokryje z vlastních rozpočtových rezerv a státních příspěvků.

Praha by podle návrhu měla proinvestovat 16,8 miliardy korun. Rozpočet tak počítá s dokončením již rozpracovaných a zahájených investic. Jsou to to například dostavba nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha či stavební práce související s přípravou trasy metra D (Pankrác–Depo Písnice).

Návrh rozpočtu kritizovala opozice, které vadí zejména výše běžných výdajů.

Na letošek má Praha schválený rozpočet s výdaji 62,2 miliardy a příjmy 47,2 miliardy korun. Rozdíl by měly dorovnat státní příspěvky.