Jména budoucích ministrů jsou venku, přitom jste je chtěl kvůli prezidentovi utajit. Co vy na to?



Jsem pyšný hlavně na to, že jsem tato dvě jména udržel v tajnosti a že neunikla ode mě. Co vím, tak začala létat éterem z úterka na středu asi v jednu ráno. Já jsem slib dodržel, tak asi musela uniknout někde po cestě.

A pokud jde o složení vlády, tak jsem nerozhodoval sám, jak se objevuje v médiích nebo tvrdí komentátoři. Jména jsem konzultoval s našimi ministry, s vedením hnutí i s poslanci.

Proč jste se rozhodl pro Lubomíra Metnara?



Protože pan Metnar je bezpartijní profesionál, který celý život pracuje v policii a na vnitru už dělal náměstka. Je to expert, který bude loajální státu.

Byl ve funkci za ministra Milana Chovance (ČSSD), se kterým jste byl často ve střetu. To vám nevadí?



Proč by mi to mělo vadit? Pan Metnar přišel na resort s ministrem Pecinou, respektive s úřednickou vládou. Jde o dlouholetého policistu, který vyšetřoval

závažnou trestnou činnost včetně vražd a v roce 2010 byl vyznamenán za to, že se svým týmem rozkryl žhářský útok ve Vítkově.

O jeho působení v hnutí BOS jste věděl?



Řekl mi o tom předem a upozornil mě, že za to schytá kritiku. Do hnutí ho natáhli policisté, ale když zjistil, že tam mají nějaké divné názory, tak raději v říjnu odešel. A to bylo předtím, než jsem ho oslovil. Jeho vysvětlení mi stačí.

Pokud jde o zemědělství, tak se spekulovalo, že by ho mohl vést váš poslanec Karel Tureček, který byl předtím v TOP 09. Byl Jiří Milek vaší první volbou?



Nebyl, měl jsem víc kandidátů. Kdyby to byl pan Tureček, tak se na něj média vrhnou, že je zakládající člen TOP 09. Pana Milka mi doporučila Agrární komora a různí experti. Je to podnikatel v zemědělství a zná potravinářství. Navíc se zbaví své firmy, aby mohl pracovat pro stát a bojovat za zájmy našich zemědělců.