Děkujeme za pozornost, on-line přenos skončil.

11:40 - Na otázku, zda by Koten hlasoval pro vystoupení z EU, poslanec neodpověděl. Slovo si za něj vzal šéf SPD Okamura. „Hlasoval bych pro odchod z Evropské unie,” prohlásil Okamura.

11:25 - Koten na tiskové konferenci uvedl, že česká armáda je v současnosti schopná bránit pouze území Středočeského kraje a to po dobu jednoho týdne. Z NATO prý zatím vystupovat nechce. „Bez NATO bychom v případě nějakého konfliktu neuspěli,” prohlásil.

11:02 - Schůze Sněmovny skončila.

10:43 - Hlasování o bezpečnostním výboru podle Bartoška (KDU-ČSL) potvrzuje, že hnutí ANO, SPD a komunisté drží při sobě.

9:50 - Schůze je do 11 hodin přerušena, v pauze se schází mandátový a imunitní výbor.

9:44 - Přerušeno bylo také projednávání žádosti policie o vydání Bohuslava Svobody (ODS). Mandátový výbor totiž rovněž zatím nerozhodl.

9:40 - Plénum se nyní zabývá žádostí policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Šéf mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) navrhl bod přerušit, protože výbor ještě nerozhodl. Chce si nejprve pozvat vyšetřovatele.

9:32 - Poslanci potvrdili všechny předsedy výborů.

9:29 - Sněmovna do čela bezpečnostního výboru potvrdila Radka Kotena z SPD. Pro hlasovalo 95 poslanců z řad ANO, SPD a KSČM. Jako jediný z ODS Kotena podpořil Václav Klaus ml. Proti Kotenovi zvedlo ruku 58 poslanců z řad Pirátů, ČSSD a Demokratického bloku. Hlasování si můžete prohlédnout zde.

9:27 - Šéf poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že vedení hnutí bude Kotenovi doporučovat, aby si nechal udělat bezpečnostní prověrku.

9:22 - Sněmovna začala řešit předsedu bezpečnostního výboru, kterým se má stát Radek Koten z SPD. Petr Gazdík (STAN) se Kotena zeptal, zda je Rusko podle něj opravdový přítel a zda chce odejít z EU. Podobné otázky zaznívaly už na středečním jednání výboru. [celá zpráva]

9:16 - Poslanci zatím bez problémů potvrdili do čela petičního výboru Helenu Válkovou (ANO), do čela rozpočtového výboru Miloslavu Vostrou (KSČM) či Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) do vedení výboru pro evropské záležitosti.

9:15 - Sněmovna se nakonec dohodla, že o každém předsedovi výboru se bude hlasovat odděleně.

9:13 - Poslanci řeší, zda se mají šéfové výboru potvrzovat každý zvlášť, nebo dohromady.

9:09 - Místopředseda lidovců Jan Bartošek navrhl, aby se o předsedovi bezpečnostního výboru hlasovalo zvlášť. O všech ostatních výborech se má hlasovat dohromady.

9:00 - Začíná středeční schůze Sněmovny.

Bez předsedy prozatím zůstává zahraniční výbor, do jehož čela by měli poslanci zvolit exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD).

Kontroverze vzbuzoval zejména Radek Koten (SPD), jehož si za předsedu zvolili členové bezpečnostního výboru. Na svém facebookovém profilu přitom sdílel řadu dezinformací. [celá zpráva]

Sněmovna již dříve potvrdila Stanislava Grospiče (KSČM) do čela mandátového a imunitního výboru. Organizační výbor vede Radek Vondráček (ANO) z titulu funkce předsedy Sněmovny.