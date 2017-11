Soud nemíní při projednávání Janouškova případného návratu do vězení spěchat

Eventuální návrat lobbisty Romana Janouška do vězení nebude Krajský soud v Brně řešit urgentně. Případné vydání příkazu k dodání podnikatele do výkonu trestu hodlá konzultovat s Městským soudem v Praze. Ve středu to uvedla mluvčí krajského soudu Eva Sigmundová. Janoušek byl odsouzen na 4,5 roku za to, že autem srazil ženu. Výkon trestu měl přerušen ze zdravotních důvodů.