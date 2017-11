Dnes představíte prezidentovi Zemanovi jména svých ministrů. Máte pocit zadostiučinění?



Spíš mi není zrovna nejlépe, protože jsem v posledních dnech nastydl a nerad bych pana prezidenta nakazil. Ale už jsem to snad vyřešil léky a vitamíny. Když tak si vezmu roušku.

Máte už všechna jména do vlády pohromadě?

Ano, ale raději je všechny ještě jednou obvolám, než se vypravím za prezidentem. Ale nepředpokládám, že se teď něco změní.

Říkal jste, že vláda bude složena ze straníků a odborníků, kolik tedy vlastně bude členů ANO?

Prezidentovi přinesu 14 jmen, z toho nestraníků bude devět. Ale nemyslete si, že vám řeknu konkrétní lidi, jména jako první ode mě uslyší pan prezident.

Současná vláda má ale kromě premiéra 16 členů. S jakými resorty nepočítáte?

Nechci obsazovat posty ministra pro legislativu a ministra pro vědu a výzkum. Budeme se pak snažit přesvědčit Sněmovnu, aby nás tolerovala a aby umožnila vznik kabinetu, když s námi nikdo do vlády jít nechtěl, ačkoli jsme to ostatním stranám několikrát nabízeli. Další mediální hry už nemají smysl.

Čím budete chtít ostatní poslance přesvědčit?

Především programovým prohlášením. Chceme navyšovat důchody i reformovat penzijní systém, digitalizovat státní správu, aby se zjednodušila byrokracie pro občany a podnikatele. Chceme se zaměřit na investice a na čerpání evropských fondů a musíme hledat úspory, protože stát má v tomto směru rezervy a měl by šetřit.

Samostatnou kapitolou je pak daň z příjmu. Zaměstnancům chceme zavést paušál, díky němuž by měli mít 6000 korun ročně navíc, plus zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z hrubého příjmu z 20,1 procenta na 19 procent, čímž lidé s příjmy do zhruba 113 tisíc měsíčně také ušetří.

Počítáme také se snižováním sazby DPH základních potravin na 10 procent, ale musí se to ošetřit tak, aby se to promítlo do snížení cen, což se zvyšováním inflace není úplně jednoduché.

Chceme snížit DPH na vodné a stočné i DPH s náběhem třetí a čtvrté vlny EET například u řemeslníků z 21 na 10 procent.

Vládu s důvěrou jste původně chtěl mít do Vánoc, prezident ale vás chce jmenovat kolem 6. prosince a celý kabinet až kolem 15. prosince, což vám připadá pozdě. Budete chtít Zemana přemluvit, aby vládu jmenoval dřív?

Pobavím se s ním o tom až osobně, přes média mu nic nechci vzkazovat.

Chystáte změny ve vedení představenstev či státních institucí dřív, než vláda bude mít důvěru Sněmovny?

Hlavně nevíme, kdy vláda vznikne. Naší prioritou bude schválení rozpočtu, abychom nemuseli žít s rozpočtovým provizoriem. Potom každý ministr bude muset ve svém resortu udělat inventuru a oznámit své priority a základní cíle.