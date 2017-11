Druhá volba místopředsedy Sněmovny: Jediným kandidátem je Fiala

Jediným adeptem na místopředsedu dolní komory je Petr Fiala z ODS. Novinářům to řekl šéf sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). Nominace do druhé volby bylo možné podávat do pondělní desáté hodiny.