Kontroloři se zaměřili konkrétně na laguny Ostramo a areály dřívějších podniků KARA Trutnov a ČKD Elektronika.

Například na sanaci lagun Ostramo stát vynaložil 2,8 miliardy. „Navzdory tomu nebylo do konce kontroly ujasněno technické řešení pro dokončení sanace, známo není ani to, kolik dalších peněz bude potřeba pro dokončení, neznámý zůstává i termín, do kdy bude ekologická zátěž v této lokalitě definitivně odstraněna,” zjistil NKÚ.

Problematický přístup dokumentoval i tím, že k sanaci lagun byl za 136 miliónů korun pořízen stroj, u něhož následně vyšlo najevo, že se pro práci v této lokalitě nehodí.

Budou potřeba další desítky miliard

Za sanace starých ekologických zátěží vydalo ministerstvo financí přes 60 miliard a další náklady jsou odhadovány v dalších desítkách miliard korun.

„V polovině roku 2017 měl resort pro tuto oblast k dispozici osm a půl miliardy korun, z toho šest a půl miliardy bylo vázáno na krytí už smluvně zajištěných závazků, jen dvě miliardy korun tak byly volné,” konstatoval NKÚ a připomněl, že ministerstvo vynakládá další stovky miliónů na to, aby se stav v některých lokalitách, které doposud neprošly sanací, dále nezhoršoval.

„Na konci roku 2016 na tyto účely vynaložilo celkem 340 miliónů korun, z toho téměř polovina se týkala areálu podniku OKK Koksovny, který se takto udržuje už 20 let. Proč definitivní sanace v této lokalitě nezačala,” dodali kontroloři.