Pospíšila volilo 78,6 procenta delegátů. „Vážím si silného mandátu, který jsem od vás dostal. Jdeme pracovat na komunálních volbách. Bude to práce nás všech. Já se na ni těším, jsem na ni připraven,” sdělil Pospíšil po zvolení.

Vypadalo to, že Pospíšil nebude mít protikandidáta, na poslední chvíli ale prostějovská organizace nominovala radního z Plumlova Pavla Němce. „Zachránce je zde,” řekl na úvod delegátům. Nakonec dostal 13 hlasů.

Jiří Pospíšil je novým předsedou TOP 09! #snemtopky Zveřejnil(a) TOP 09 dne 26. listopad 2017

První místopředsedkyní strany se stala poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Tu si původně jako lídryni představoval Kalousek, Pekarová Adamová ale dává přednost rodině. V neděli ji podpořilo 140 delegátů, což činí 80 procent hlasů. Na post prvního místopředsedy kandidoval také předseda krajské organizace v Karlovarském kraji Lukáš Otys, pro něj hlasovalo 33 delegátů.

Populismus odmítá

„Nejsem někdo, kdo odjel do Bruselu a nezajímá se o české politické dění,“ řekl Pospíšil ve svém kandidátském projevu.

Uvedl, že TOP 09 považuje za jedinečnou stranu, protože není populistickou stranou. „V české politice se obrovsky zahnízdil populismus. Jsme svědky tvrdého populismu postaveného na lži - a s tímto my bojujeme. Jsme jediná antipopulistická strana,“ prohlásil.

Z volebního debaklu by se podle něj topka měla poučit a přemýšlet, jak do budoucna oslovit voliče. Podle něj neexistuje žádný zázračný recept, ale je potřeba každodenní drobná politická práce. Strana v říjnu získala 5,31 procenta.

Demokracie je Andrejem Babišem výrazně ohrožena Jiří Pospíšil

Vyslovil se proti protestním stranám a předsedovi ANO Andreji Babišovi. „Nepodléhejme módnímu mýtu, že tradičním stranám odzvonilo. Demokracie a svoboda může zůstat pouze tam, kde jsou silné politické strany. Politika bez silných stran vede k oligarchům a totalitě,“ varoval. „Demokracie je Andrejem Babišem výrazně ohrožena,“ dodal.

Do Babiše si rýpl i kvůli jeho heslu, že je možné řídit stát jako firmu. Podle Pospíšila to nelze. Jedná se prý o krátkodobé řešení, které vede do pekel.

Chce spolupráci středopravých stran



Pospíšil zdůraznil, že by středopravicové strany - TOP 09, lidovci a STAN měly zapomenout na žabomyší války, zahodit osobní animozity a spolupracovat. Měly by podle něj vytvořit společnou kandidátku pro příští evropské volby.

Topka podle něj také musí důrazně zabránit, aby se konalo referendum o vystoupení z Evropské unie a musí upozorňovat na nebezpečí Putinova Ruska.