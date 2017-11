I když by si Kalousek i Schwarzenberg ve funkci představovali někoho jiného, Pospíšil je zatím jediným kandidátem. Delegáti budou předsedu TOP 09 volit v neděli.

Pospíšil nechtěl hodnotit svoje šance, už dříve ho však podpořilo 10 krajských organizací. „Ty asi ukazují atmosféru ve straně. Ale volba je tajná, takže nominace signalizuje určitou podporu, ale určitě nepředjímá výsledek,“ komentoval Pospíšil.

Na dotaz Novinek, zda by stál o větší podporu od Kalouska, odpověděl, že jeho názor respektuje. „Já se s panem Kalouskem potkávám, hovoříme spolu o budoucnosti TOP 09. To není, že bychom spolu nekomunikovali. Plně respektuji, že měl jinou představu o svém nástupci,“ řekl.

Jiná forma, stejný obsah



Směřování strany nechce nijak měnit. „Jedním z našich postulátů je obhajoba svobody a kritika oligarchické formy vlády pana Babiše. V tom zůstanu hodnotově stejný jako Miroslav Kalousek. Každý jsme trochu jiný, možná to budu říkat jinou formou, ale obsah zůstane stejný,“ poznamenal Pospíšil.

Není to, že přichází nějaký spasitel odněkud z vnějšku Jiří Pospíšil

V případě, že bude zvolen, se chce pokusit značku TOP 09 postupně obnovovat a připravit stranu na komunální volby, které jsou za 11 měsíců. „Mým cílem bude pracovat na tom, abychom postavili kandidátky v co možná nejširším počtu měst a obcí,“ uvedl.

Zároveň odmítl kritiku, že by neměl být předsedou, když do topky vstoupil až letos po říjnových volbách. „Nejsem žádný parašutista,“ prohlásil. Dodal, že s TOP 09 spolupracuje od evropských voleb a krajskou kampaň TOP 09 v Plzeňské kraji. „Není to, že přichází nějaký spasitel odněkud z vnějšku,“ poznamenal.

V čele chce Pekarovou a Ženíška



Přiblížil, koho by si představoval ve vedení strany. Za první místopředsedkyni by si přál poslankyni Markétu Adamovou Pekarovou. Tu chtěl za lídryni Kalousek, Pekarová ale dává přednost rodině.

Pospíšil by chtěl, aby podporu na sněmu získal také Marek Ženíšek. „Je to člověk, kterého znám velmi dlouhou dobu, znám ho ještě před vznikem TOP 09, začínal se mnou na ministerstvu spravedlnosti,“ sdělil. Ženíšek, kerý neobhájil poslanecký mandát, je nyní prvním místopředsedou strany. Letos kandiduje na řadového místopředsedu.