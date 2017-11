Několikrát jste při vyjednávání řekli, že jste vstřícní. Přesto opozice mluví o diktátu či vydírání. Jak je možné, že tak rozdílně hodnotíte společné schůzky?

To dělají ty kamery. Když třeba skončila schůzka, na které nás ODS požádala prioritně o školský výbor pro svého Václava Klause mladšího, tak přesto, že jsme měli svého dobrého kandidáta na tuto funkci, jsme jim ustoupili. S tím oni odešli. Dvacet minut na to ODS v televizi říká, jak to ANO válcuje. Na to si člověk v politickém životě těžko zvykne, úplně asi nikdy. Já si na to ještě nezvykl.

Před svým středečním zvolením jste v diskusi kolem třetího pokusu při jmenování premiéra ve shodě s Andrejem Babišem položili řečnickou otázku, jak někdo vůbec může vědět, že k němu dojde. Znamená to, že máte v záloze nějaké řešení, díky kterému Babišova vláda získá nejpozději v druhém kole důvěru?

Debatu o třetím pokusu od začátku vnímám jako nějakou strategii od okamžiku, kdy zde byla kandidatura pana poslance Fialy z ODS na předsedu Sněmovny. Možná se tím snažili ostatní přesvědčit. Stalo se z toho velké téma.

Tomu se přece nemůžete divit, když prezident Zeman opakuje, že Babiše pověří i podruhé. Počítáte s tím, že někdo podlehne, že nabídnete za toleranci nějakou protislužbu?

Stále opakuji, že ještě nebyl ani první pokus. Druhý pokus může být za jiné situace a za jiných podmínek. Chceme mít vládu rychle. Jsem přesvědčen, že to nějakým způsobem dotáhneme k vládě s důvěrou.

Proto se ptáme, jakým způsobem...

V tuto chvíli se bavíme věcně a nabízíme, že každému splníme jeho priority, jestliže nejsou v přímém rozporu s naším programem. Musíme samozřejmě nabídnout nějaké kvalitní personální obsazení.

Určitě jsme nešli do voleb s tím, že chceme menšinovou vládu. Lidé chtějí stabilitu, funkční vládu. V poslední době jsem měl problém vysvětlovat, co to v té politice děláme, co se to děje. Nebyl jsem schopen vysvětlit třeba Sobotkovu demisi nedemisi.

Přijde mi komické, když se opozice předhání v tom, kdo je větší demokrat

Vaši představitelé tvrdí, že jste na počátku chtěli vládnout s ODS, pak jste prý nabízeli spolupráci soc. dem. a lidovcům a nakonec jste zůstali jen u kooperace s okamurovci a komunisty, kteří jsou často označováni za nacionalisty a extremisty. Není to trochu široké rozkročení?

Situace se vyvíjí v čase. Prioritou bylo ustavení Sněmovny, od které se vše ostatní odvíjí. Jsme parlamentní demokracie. Z logiky věci byla největší programová shoda s ODS. Umím si takovou spolupráci dobře představit a domnívám se, že by mohla přinést spoustu pozitivního.

I v minulém volebním období jsme byli schopni podpořit některé návrhy ODS, nebo i jiných stran, pokud byly užitečné. ODS nás odmítla, stávající koalice i přes úspěšnou vládu s námi taky nechce. Kdybychom si vzájemně neokopávali kotníky, mohli jsme být na svou práci hrdí. A pokud jde o komunisty a SPD, tak přinesli své programové priority, o kterých lze debatovat.

Předčasné volby jsou špatný signál pro lidi

Říkáte, že lidé chtějí stabilní vládu, ale menšinová stabilní příliš není. Nebylo by férovější dohodnout se na jakési obdobě opoziční smlouvy, která sice byla předmětem kritiky, ale jasně z ní plynulo, kdo je vláda a kdo opozice?

Je pravda, že tehdejší menšinová vláda byla stabilnější. Ale my zatím nemáme partnera pro takové jednání. To není na stole. Budeme se proto snažit s nějakým řešením přijít. Z mého pohledu je každý mimo vládu opozice. Přijde mi proto komické, když se opozice předhání v tom, kdo je větší demokrat.

Sám rozlišuji konstruktivní a destruktivní opozici. Ta konstruktivní nám - jak jsem říkal - přinesla své programové priority a můžeme na to tudíž nějak reagovat. U té destruktivní netuším, co chce. Na otázku, zda chtějí předčasné volby, všichni říkají ne.

O předčasných volbách mluvil Babiš tento týden, když říkal fajn, nedostaneme důvěru, tak pojďme na předčasné volby spolu s volbami senátními a komunálními. Uvažujete tedy o nich, nebo je používáte jako klacek na ostatní partaje, které jsou po volbách finančně vyhublé?

Ne. Předčasné volby jsou špatný signál pro lidi. Ale není vyloučeno, že k nim může dojít a je potřeba to připomínat.

Už jste převzal žádost policie o vydání vašich kolegů Babiše a Faltýnka. Liší se nějak od té původní? Ptáme se proto, že chystané stíhání jste strhali s tím, že je to účelovka.

Formálně je žádost podle všech ustanovení zákona o jednacím řádu Sněmovny, takže podle stejného režimu jsem ji předal dál, mandátovému a imunitnímu výboru.

Zleva nově zvolený předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a místopředsedové Vojtěch Filip (KSČM), Jan Hamáček (ČSSD) a Vojtěch Pikal (Piráti).

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Už tedy víte, jak budete při vydávání obou hlasovat? Ptáme se nejen na váš postoj, ale i postoj klubu ANO. Někteří poslanci se vás na to ptali veřejně, ale neodpověděl jste.

Už jsem říkal, že za mnou přišli slušně a korektně kolegové Piráti s tím, že bych měl před svým zvolením vystoupit. Proto jsem odpovídal na otázky, které mně položili oni.

Tak teď tu otázku klademe my.

Počkáme si na výsledky jednání imunitního výboru. Důležité je, že součástí žádosti je ono sedmdesátistránkové usnesení, na které mohou oba kolegové reagovat.

Předpokládám, že další postup bude poukázat na nesrovnalosti a na tom doložit, že tam může být nějaký politický motiv. Že jde o zásah moci výkonné do moci zákonodárné a může to ohrozit činnost Sněmovny a vytvoření vlády.

Jak to může ohrozit činnost Sněmovny a vytvoření vlády, když prezident už dal najevo, že Babiše jmenuje i v případě, že bude stíhán?

Kdyby této kauzy nebylo, tak s největší pravděpodobností nemáme problém nalézt partnery pro vytvoření koalice.

To je samozřejmě pravda, ale stejně tak byste možná mohli vytvořit koalici, pokud by vládu skládal místo Babiše někdo jiný z ANO.

Andrej Babiš je náš předseda a ostatní by to mohli respektovat.

Jinými slovy trváte na tom, že je to kauza s politickým podtextem a ruku pro vydání zvednout nemůžete?

Zatím nejsem schopen odpovědět. Určitě budeme hledat ideální řešení, abychom neohrozili chod Sněmovny a vytvoření vlády.

Sněmovna nemůže být schovávačka a úkryt před trestním stíháním. Tušíte, komu tento výrok patří?

Klidně jsem to mohl říct i já.

Přesně tak...

Pro mě je perličkou, jak byla žádost do Sněmovny dodaná. S jakou úporností a rychlostí.

Mluvíme o tom, jestli policejní vyšetřování může nějakým způsobem ovlivňovat, deformovat sestavování vlády. Jestli není lepší ho o čtyři roky odložit

Máte pocit, že policie by se měla řídit podle toho, kdy jsou a nejsou volby, kdy se politici domlouvají nebo ne?

Podle mě to vůbec není standardní. Řekl bych, že takhle rychle tady ještě žádná žádost nebyla, je to rekord. Máme tady ještě pana poslance Půtu (včera se vzdal mandátu - pozn. red.) a pana poslance Svobodu, a žádosti policie o ně zatím nedorazily. Minimálně jsem v nadsázce přesvědčen, že pan Babiš má speciální zacházení.

Řekl jste také, že Sněmovna by měla chránit sama sebe a svou čest, a proto musí znát rozhodnutí soudu. Šlo o vydání poslankyně soc. dem. Kailové, kde jste svou argumentaci opíral o fakt, že v jejím případě už je několik lidí stíhaných, a tudíž by měla být vydána, kvůli rovným podmínkám. To je přece identická situace s Babišem.

To sedí. Říkal jsem, a to i v případě pana poslance Svobody, že věřím v jeho nevinu, ale důležitý je rozsudek. Jen připomínám, že je rok 2017 a definitivní verdikt v jeho případě stále není.

Ještě bych připomněl, že imunita doznala změn, už není navždy a policie může dotyčného stíhat po skončení jeho mandátu. Mluvíme o tom, jestli policejní vyšetřování může nějakým způsobem ovlivňovat, deformovat sestavování vlády. Jestli není lepší ho o čtyři roky odložit. A mezitím se bude šetřit těch dalších devět podezřelých, mezi nimiž jsou Babišovi rodinní příslušníci.

To snad nemyslíte vážně, že by politik jako nadčlověk měl výjimku a ostatní mají smůlu, protože je nechrání imunita?

Vaše argumenty bych přijal, ale na druhou stranu říkám: rozhodli voliči, kteří věděli, co je spojeno s kandidaturou Andreje Babiše, který tvrdí, že je nevinný, že jde o účelové stíhání, a přesto dostal rekordní počet hlasů.