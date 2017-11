„Chtěl bych poděkovat mým voličům a doufám, že tímto svým rozhodnutím je nezklamu,” oznámil Hlavatý, který musel větu o vzdání se mandátu kvůli jejímu nepřesnému vyslovení u mikrofonu zopakovat.

Šéf textilky Juta se do Sněmovny dostal díky preferenčním hlasům z 18. místa kandidátky. Zvolení, které znamenalo ztrátu mandátu senátora, jej zaskočilo a nemožnost volby označil za totalitní. Když záhy oznámil, že hodlá v doplňovacích volbách opět kandidovat na uvolněné senátní křeslo, byli mnozí zaskočeni, neboť volby se konaly kvůli jeho neznalosti zákonů.

Svetřík, nebo mikina?

Jermanová své rozhodnutí zůstat pouze hejtmankou avizovala. V závěru svého vystoupení poděkovala šéfovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, že se díky němu naučila v minulém volebním období sebeovládání.

Jaroslava Jermanová (ANO) v „módním svetříku” a Petr Gazdík (STAN) na snímku z roku 2014.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Ráda bych mu předala malý dárek, aby na mě nezapomněl, stejně jako nezapomenu já na něj. Tady přijměte ode mě svetřík, ne mikinu,” vytáhla hejtmanka zpod pultíku připravený kus oděvu, za nějž si po nástupu do Sněmovny vyslechla zejména od Kalouska silnou kritiku pro nevhodné oblečení. „Poraďte se s odborníky na módu, co to znamená mikina a módní svetřík,” uzavřela.

Chtěl bych i pytel, litoval Kalousek



Kalousek následně zalitoval, že mu „prezent” nepřinesl i její kolega Hlavatý. „Chci vyjádřit své hluboké zklamání, že ji nenapodobil pan Jiří Hlavatý a nepřinesl mi jutový pytel. Mohl jsem mít svetřík na neděli a pytel na všední den,” dodal Kalousek, kterého Jermanová v minulosti popudila mimo jiné tím, že coby místopředsedkyně Sněmovny prosadila zákaz podávání alkoholu ve Sněmovně v průběhu jednání.

„Popravdě vydržet sledovat paní místopředsedkyni Jaroslavu Jermanovou, jak se marně snaží řídit schůzi oblečená v mikině s kapucí, aby někdo tohle vydržel střízlivý, vyžaduje opravdu velké sebeodříkání,” uvedl tehdy Kalousek.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

FOTO: Michael Polák, Právo

Podle očekávání se vzdal mandátu i Půta, který se podobně jako Jermanová hodlá naplno věnovat práci hejtmana. „Považuji to za dodržení svého slibu, který jsem dal svým voličům v Libereckém kraji, kandidoval jsem ze 17. místa. Rozhodl jsem se, že budu dál pracovat na sto procent jako hejtman. Nechci sedět na dvou židlích najednou,“ uvedl Půta, který při vystoupení na plénu kritizoval poslaneckou imunitu.