14:07 - Stanjura oznámil, že Fiala se bude o post místopředsedy Sněmovny ucházet ve volbě příští týden.

13:59 - Kalousek poděkoval Jermanové a vzkázal Hlavatému, že mu mohl přinést pytel. Hlavatý je šéfem české textilky Juta.

13:51 - Poslanci, kteří to už předem avizovali, se vzdávají svých mandátů. Vzdal se ho Jiří Hlavatý (ANO), který kandiduje do Senátu, i liberecký hejtman Martin Půta (STAN). Mandátu se vzdala i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ta přinesla dárek šéfovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi.

„Přijměte tento svetřík a poraďte se s odborníky na módu, co to znamená mikina,” vzkázala mu. Narážela tak na to, že když v minulém volebním období v roce 2014 řídila schůzi, Kalousek ji kritizoval, že má na sobě mikinu. „Do toho se při vší úctě nevejdete, je to ten autentický,” dodala směrem ke Kalouskovi.

13:37 - Sněmovna nyní jedná o zřízení výborů. Výborů by mělo být celkem 18 - stejně jako v minulém volebním období.

13:30 - Poslanci začali znovu jednat.

13:01 - Fiala komentoval výsledek hlasování na Twitteru. „Respektuji výsledek volby místopředsedů Poslanecké sněmovny, po událostech uplynulých dnů pro mě není překvapením. Výsledek považuji za demonstraci síly koalice ANO, SPD a KSČM a předzvěst dalšího vývoje,” napsal.

Respektuji výsledek volby místopředsedů Poslanecké sněmovny, po událostech uplynulých dnů pro mě není překvapením. Výsledek považuji za demonstraci síly koalice ANO, SPD a KSČM a předzvěst dalšího vývoje. — Petr Fiala (@P_Fiala) 24. listopadu 2017

11:41 - „Bizár, Babiš zve ODS do vlády, ale ANO není ochotné ani zvolit zástupce ODS do vedení Sněmovny, přestože je to druhá nejsilnější strana. Piráti Fialu volili,” napsal si na Facebook poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

11:34 - Šéf lidovců Bělobrádek opět poukázal na spolupráci ANO, SPD a komunistů. „Hlasovací mašina v průběhu tohoto týdne opět ukázala svoji bezvadnou funkčnost,” zdůraznil Bělobrádek.

11:28 - Fiala sdělil, že si výsledek voleb nebere osobně. „Je to výsledek, který se do jisté míry dal očekávat, i když ta míra pomstychtivosti a demonstrace moci je překvapivá,” konstatoval šéf ODS.

11:26 - „Za ten měsíc jsme slyšeli stokrát od hnutí ANO, že ctí poměrný systém,” podotkl Stanjura. Podle něj to ale není pravda, což se ukázalo během pátečního hlasování.

11:24 - Stanjura s Fialou vystoupili na tiskové konferenci. „Nejsme překvapeni výsledkem této volby. Ukazuje se, že ve Sněmovně existuje pevná hlasovací většina ANO, KSČM a SPD. Oni se za to trochu stydí, a nejsou schopni to přiznat veřejně,” uvedl Stanjura.

11:22 - Schůze je do 13:30 přerušena, poslanci se chtějí domluvit na dalším postupu.

11:17 - Okamura se ohradil proti tomu, že by byla SPD ve skryté koalici s KSČM a ANO. „Nejsme domluveni na žádném bloku. Jenom chceme, aby Sněmovna mohla začít jednat do rozpočtu, to bude určitě parketa pana Kalouska,” prohlásil Okamura.

11:02 - Slovo si vzal znovu Stanjura. „My ten prsten nepolíbíme ani příští týden, nečekejte to,” reagoval na Faltýnka. Rýpl si do předsedy Sněmovny Vondráčka, který sliboval, že chce řídit dolní komoru férově. „Kde je respekt výsledku voleb? Kde je respekt 1,4 miliónu voličů Demokratického bloku?” tázal se Stanjura.

10:57 - Faltýnek řekl, že bude apelovat na poslance ANO, aby příští týden v opakované volbě místopředsedy Sněmovny podpořili Petra Fialu z ODS.

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek na pátečním jednání

FOTO: Jan Handrejch, Právo

10:55 - Předseda poslanců ANO Faltýnek odmítl, že by hnutí jednalo z pozice síly.

10:51 - Bělobrádek souhlasí se Stanjurou. Ten, kdo nepolíbí prsten, tak podle něj pocítí, kdo je šéf. Předseda KDU-ČSL se zároveň ve své řeči znovu ohradil proti rétorice Okamury ohledně médií. „I režimy, které jsou nedemokratické, mají parlamenty. Ten rozdíl mezi tím, kde je demokracie a není, jsou nezávislá média a svoboda slova,” prohlásil Bělobrádek.

10:47 - Slovo si vzal šéf lidovců Pavel Bělobrádek. „Ti, kteří zvolili místopředsedy, by měli zvážit, jestli je to v souladu s jejich svědomím. Jestliže místopředsedou Sněmovny bude člověk, který napadá svobodu médií - není to něco, na co byste měli být hrdí,” řekl směrem k šéfovi SPD Okamurovi.

10:44 - „Chybí tady jakákoli velkorysost, tady se jenom demonstruje síla,” komentoval předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

10:43 - Šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik prohlásil, že on osobně Fialu volil.

10:37 - Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura připomněl, že Fiala nebyl zvolen hlasovací většinou ANO, SPD a komunistů, která má 115 hlasů.

„Nepolíbili jsme prsten, tak jsme tu funkci nedostali,” vzkázal Stanjura k lídrovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který ODS nabízel koaliční spolupráci.

Požádal rovněž o přestávku na jednání klubu v délce 90 minut.

Předseda ODS Petr Fiala

FOTO: Petr Hloušek, Právo

10:30 - Petr Fiala (ODS) nebyl zvolen místopředsedou Sněmovny ani ve druhém kole tajné volby. Dostal 85 hlasů. Bude se tedy konat nová volba, asi příští týden.

10:23 - SPD uvedla, že nepodpořila Fialu do čela Sněmovny, protože ODS nepožádala o podporu. „ODS jsme jasně řekli, že jsme ochotni respektovat poměrné zastoupení do vedení Sněmovny. Řekli jsme, že pokud mají zájem o naše hlasy, tak nás mají požádat o podporu. Kdyby ODS přišla a řekla: stojíme o vaši podporu, tak bychom je volili,” uvedl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

10:16 - Na tiskové konferenci v novinářském atriu vystoupil Okamura. Poděkoval za zvolení místopředsedou dolní komory. „Budu řídit jednání Sněmovny tak, aby se všechny strany mohly demokraticky vyjádřit,” sliboval.

10:07 - Následuje druhé kolo volby, schůze je do 10:30 přerušena. Jediným kandidátem je Fiala.

10:03 - Předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO) oznámil výsledky hlasování. Kvorum pro zvolení místopředsedou Sněmovny bylo 98 hlasů. Fiala získal 83 hlasů. Filip 121, nejvíce jich obdržel Hamáček - dostal 143 hlasů. Pro Okamuru hlasovalo 102 poslanců, stejný počet měl Pikal.

9:53 - Poslanci zvolili za místopředsedy Sněmovny Pikala (Piráti), Okamuru (SPD), Filipa (KSČM) a Hamáčka (ČSSD). Fiala (ODS) v prvním kole zvolen nebyl.



9:31 - Sněmovní imunitní výbor se začne zabývat novou policejní žádostí o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) ke stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo v úterý, řekl to předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM).

9:11 - Jednání bylo do 10 hodin přerušeno. Poslanci si vyzvednou hlasovací lístky a proběhne volba místopředsedů.

9:09 - Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek oznámil, že TOP 09 nepodpoří nominanty komunistů a SPD.

9:08 - Nominant Pirátů Vojtěch Pikal se přišel kolegům představit.

Vojtěch Pikal (Piráti)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

9:07 - Místopředsedové se volí tajným hlasováním. Volba může být dvoukolová. V prvním kole budou zvoleni kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Kolovratník mezitím poslancům připomíná volební proceduru.

9:02 - Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) zahájil jednání a předal slovo šéfovi volební komise Martinu Kolovratníkovi (ANO).

8:57 - Páteční jednání bude zahájeno v 9 hodin.

O posty místopředsedů se budou ucházet Petr Fiala (ODS), Vojtěch Pikal (Piráti), Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM) a Jan Hamáček (ČSSD).

Ve čtvrtek se zástupci všech devíti stran zastoupených ve Sněmovně dohodli na rozdělení výborů. Hnutí ANO by jich mělo vést sedm, Demokratický blok (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) čtyři. Po dvou výborech připadne Pirátům, SPD a KSČM, jeden získá ČSSD.

Ve středu poslanci zvolili šéfem Sněmovny Radka Vondráčka. Předcházela tomu dlouhá polemika o vhodnosti toho, zda má komoru vést nominant vítězné strany, který za současného rozložení sil může mít v rukou případný třetí pokus o sestavení vlády.

Volbě Vondráčka předcházelo stvrzení volby šéfa mandátového a imunitního výboru, jímž členové zvolili komunistického poslance Stanislava Grospiče. Zejména představitelé Demokratického bloku poukazovali na rizika, která by podle nich skýtala rýsující se menšinová vláda hnutí ANO opírající se o tichou podporu SPD a komunistů.