Vedle ministra podepsali dokument ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová a předseda představenstva firmy AGPI, majitele vepřína, Jan Čech. Po podpisu smlouvy musejí dát souhlas s prodejem areálu státu ještě akcionáři podniku na valné hromadě. Je svolána na 4. prosince.

Stát na sanaci a další úpravy areálu vepřína v Letech vynaloží podle odhadů ještě 120 milionů korun. Po podpisu smlouvy to uvedl ekonomický náměstek ministra kultury René Schreier.

„S náklady na památník by mohly pomoci zdroje z takzvaných norských fondů,” řekl náměstek. Na podobu památníku bude vypsaná architektonická soutěž. Předtím se ještě na místech odstraněných budov uskuteční neinvazivní archeologický průzkum.

Z pracovního tábora se změnil na koncentrační



Vepřín se rozkládá na sedmi hektarech. Tvoří jej třináct hal, v nichž je chováno zhruba 13 000 prasat. Na stejném místě přitom stál za druhé světové války takzvaný cikánský tábor.

Zařízení v Letech bylo zprovozněno v srpnu 1940 jako takzvaný kárný pracovní tábor. Podobné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu byly v obou místech zřízeny koncentrační tábory.

Od té doby do května 1943 prošlo táborem v Letech 1308 Romů, a to mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zahynulo a přes 500 bylo převezeno do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Z koncentračních táborů se nevrátilo asi 600 romských vězňů. Podle odhadů bylo nacisty zavražděno 90 procent českých Romů.

Vepřín skončí v Letech příští rok na jaře. O památník se bude starat Muzeum romské kultury.