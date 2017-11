Jak hodnotíte dosavadní průběh první schůze Poslanecké sněmovny?

Středa byla zásadní, protože rozhodla o tom, jak se bude dál vyvíjet parlament, a jednoznačně se ukázalo, kdo v rámci Poslanecké sněmovny tvoří skrytou koalici. Ukázalo se to při první volbě, kdy předseda mandátového a imunitního výboru (Stanislav Grospič z KSČM – pozn. red.) byl schválen hlasy hnutí ANO, SPD a komunistů, a z toho se jasně ukazuje, že tam je spojenectví a že tyto tři strany se budou patrně i do budoucna podporovat.

Co říkáte na to, že předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen právě Stanislav Grospič z KSČM, kterého někteří poslanci na plénu nazvali stalinistou?

Je zcela v pořádku, že vítěz voleb si uspořádá většinu do koalice. Akorát je škoda, že se schovává a že se za své partnery stydí a že to nepřizná veřejně. To, že se hnutí ANO a SPD rozhodly, že do čela tak zásadního výboru postaví komunistu, bylo jejich rozhodnutí a rozhodly to volbou.

Stěžujete si, že hnutí ANO s vámi nejedná. Nicméně na čtvrtek odpoledne je plánováno setkání, mělo by se sejít všech devět stran a iniciovalo ho hnutí ANO. Co od schůzky očekáváte?

Iniciovali to až bohužel na základě velkého tlaku, který jsme vyvinuli v Poslanecké sněmovně. Kdyby tento tlak nebyl, tak se s námi hnutí ANO bavit nebude. Očekávám férové jednání tak, jak je to v tomto parlamentu zvykem. To znamená, že se udělá průřezové jednání a věci se domluví tak, aby fungovala dohoda a nehádali jsme se zcela zbytečně jako při prvním dnu.

Při jednání, která jsme měli, tak se nás ptali na priority. My jsme řekli, že máme tři priority a jsme připraveni se o nich bavit. Chceme školský výbor, případně hospodářský nebo výbor pro evropské záležitosti. Od té doby se nás nikdo na nic neptal.

Budou po jednání známy návrhy na vedení výborů?



Za lidovce mohu říct, že uděláme maximum pro to, abychom došli k dohodě.

Několikrát bylo naznačeno, že se zde vytváří nějaká nepřiznaná koalice ANO, SPD a komunistů, která by mohla spolupracovat i na vládní úrovni.

Středečním dnem skrytá koalice hnutí ANO, SPD a komunistů odemkla brány města a dovolí jeho drancování. Je to zcela zásadní krok pro tvorbu vlády, přičemž vítěz voleb nemá ambici sestavit většinovou vládu, ale bude mít plné kompetence například ve smyslu personálního obsazení šéfů tajných služeb, NBÚ a dalších zásadních orgánů spojených s činností tohoto státu.

Dostali lidovci od hnutí ANO nějakou nabídku na spolupráci ve vládě. Pokud ano, tak za jakých podmínek byste s hnutím ANO do vlády šli?



Žádné jednání s hnutím ANO o vládě u nás neproběhlo, s hnutím ANO jsme jednali pouze o tom, jaké my máme představy o fungování Sněmovny, a téma skládání vlády není namístě.

A kdyby bylo?



Tato nabídka není na stole. Ale víte, jak je to v životě, možné je úplně všechno.