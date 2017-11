To, že využívá služeb názorově spřízněných lidí, Patočka nepopírá, naopak to považuje za logické. „Svých zkušeností využívám také k tomu, že poskytuji poradenství různým lidem či organizacím. Že těchto služeb využívají instituce spravované názorově spřízněnými lidmi, je logické,” uvedl v textu v deníku Referendum.

Šéfredaktor a poradce České pošty v jednom

Potvrzuje i práci pro Českou poštu. „Jsem poradcem České pošty ve věcech týkajících se korporátní společenské odpovědnosti a občanské společnosti. Nikdy jsem ale o této práci nemluvil s nikým v ČSSD,” řekl Novinkám Patočka.

„Má s Českou poštou uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. Za svoji činnost pobírá adekvátní odměnu,” potvrdil Novinkám tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Ministr Chovanec na dotaz Novinek nereagoval. Oficiálně odpovědělo pouze tiskové oddělení. „Pan Patočka není poradce ministra vnitra ani zaměstnanec ministerstva vnitra,” napsal Jiří Korbel z tiskového odboru.

Zakázal Patočka kritický text o poště?



Podle Respektu měl Patočka zastavit vydání kritického textu Saši Uhlové právě o podmínkách na poště.

„On tehdy argumentoval tím, že ta situace je složitější, že jsou tam nějaké zájmové skupiny. V deníku se mi do té doby nikdy nestalo, že bych něco nemohla zveřejnit,” řekla Novinkám Uhlová a k celé věci se obšírně vyjádřila i na svém Facebooku.

Šéfredaktor Referenda to popírá. „Nic takového se nikdy nestalo. Ani ona sama netvrdí, že by jí někdo něco zakazoval. Deník Referendum o České poště samozřejmě píše, a to i kriticky,” ohradil se proti tvrzení Novinkám Patočka.

„Lidové noviny k sobě nesmyslně skládají věci, které nemají žádnou souvislost,” napsal Novinkám Patočka, který je také autorem knihy o Andreji Babišovi Žlutý baron a od roku 2013 byl členem ČSSD. Ta ho ale před čtrnácti dny vyloučila.

Uhlová se pozastavila i nad tím, proč je o celou věc takový zájem zrovna nyní, když v deníku Referendum skončila už téměř před rokem. „Asi na to teprve teďka přišli. Je to zvláštní.”

350 tisíc na konferenci, která patrně neproběhla



Tím ale spekulace o finanční podpoře aktivit Jakuba Patočky nekončí. Centrum pro média, ekologii a demokracii, kde je Patočka místopředsedou a které dostalo 350 tisíc korun od zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra na propagaci, mělo peníze použít na zdravotní konferenci.

"Spekulace šíří Andrej Babiš a nechám to posoudit naše právníky." Šéfredaktor deníku Referendum Jakub Patočka

Ta měla proběhnout 10. března v Ivančicích, ale podle všech dostupných informací se zřejmě vůbec neuskutečnila a centrum tak muselo peníze poslat zpět. Zřizovatelem pojišťovny je ministerstvo práce a sociálních věcí, které vedla Miachaela Marksová (ČSSD).

„Několikrát jsme je požádali, aby podali důkazy, ale nebyly průkazné. Poté byla pojišťovně vrácena celá finanční částka zpět,” řekla Novinkám tisková mluvčí pojišťovny Hana Kadečková.

Patočka i přesto trvá na tom, že se konference konala, peníze se podle něj vracely kvůli nesrovnalostem v plnění podmínek grantu. „Prostředky se samozřejmě použily v rámci grantu. Na jejich vrácení jsme si museli půjčit,” doplnil Patočka.

Knihu o Babišovi jsem z grantu pojišťovny nefinancoval



Informace o tom, že by mohly být použity na jeho soukromé aktivity spojené s vydáním knihy Žlutý baron: Skutečný plán Andreje Babiše: Zřídit stát jako firmu, odmítá.

„To je nesmyslná spekulace, kterou šíří Andrej Babiš a jeho média a kterou necháváme posoudit naše právníky, protože nás tento výrok poškozuje,” dodal kriticky spoluautor knihy, která vyšla letos v dubnu a peníze z pojišťovny centrum vrátilo až letos na podzim.