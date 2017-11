Ještě kontroverzněji je vnímán Mirek Topolánek, který se do boje o Hrad zapojil krátce před uzavřením přihlášek. Jeho kandidaturu odmítá 79 procent těch, kteří jej znají.

Zemana podle průzkumu preferují voliči nad 60 let a nižšího vzdělání. Má podporu ve všech krajích s výjimkou metropole. Drahoše preferují lidé s vysokoškolským vzděláním, obyvatelé Prahy a Středočeského kraje a ti, kteří v minulých prezidentských volbách podpořili Karla Schwarzenberga. Horáček boduje rovněž u bývalých voličů Schwarzenberga a dále u žen a lidí mezi 30 a 44 lety.

Agentura zjišťovala rovněž „hypotetickou” druhou volbu, tedy to, komu by lidé zvažovali dát svůj hlas. „Ukázalo se, že většina příznivců současného prezidenta nemá v oblibě žádného z dalších kandidátů. Naopak fandové Jiřího Drahoše ve větší míře podporují i Michala Horáčka a naopak. Souvisí to patrně s podobnou strukturou jejich voličské základny,” konstatovala agentura.

Míra podpory kandidátů na prezidenta (v procentech)

Ano

Ne

Nezná

Miloš Zeman

45

53

2

Jiří Drahoš

40

21

38

Michal Horáček

32

52

16

Pavel Fischer

16

26

59

Mirek Topolánek

12

79

9

Vratislav Kulhánek

12

22

66

Marek Hilšer

12

14

74

Jiří Hynek

3

9

88

zdroj: STEM/MARK

Zemana respondenti vnímají jako zkušeného a srozumitelného pro lidi. Postrádají u něj naopak reprezentativnost a energičnost. Reprezentativnost podle dotazovaných nechybí Drahošovi, Horáček je podle nich naopak nejvíce energický.

„Při hodnocení jednotlivých prezidentských charakteristik dopadl celkově nejlépe Jiří Drahoš, naopak nejhůře byl hodnocen Mirek Topolánek (nejvíce v nezávislosti na vlivových skupinách a nedostatku nadstranickosti),” připomněl STEM/MARK.

Průzkum proběhl v průběhu listopadu a zapojilo se do něj 715 oprávněných voličů.