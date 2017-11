„Fajád z ministrova telefonu opravdu nevolal. To mohu říct stoprocentně,” prohlásil v rozhovoru pro server Pelikán starší. Reagoval tak na úterní informace Radiožurnálu, podle kterého ministr Fajáda ve vězení osobně navštívil a nechal ho volat ze svého mobilního telefonu. Pravicoví politici Pelikánův postup kritizovali jako nestandardní, svévolný či partyzánský. [celá zpráva]

K vyjednávání o propuštění Čechů uvedl, že „priorita byla, aby se čeští občané vrátili živí a v celku do vlasti”. Skutečnost, že Česko nemohlo Fajáda vydat Američanům, vnímá jako důstojnou prohru. „Muselo se volit mezi životy českých občanů a mezi spojeneckými zájmy,” uvedl.

Každou chvíli se tam něco podobného semele, takže se snaží dojednávat kompromisy a šetřit životy. Petr Pelikán

Prioritou byly životy Čechů a snažit se usmlouvat co nejmenší počet Libanonců, které Česko nevydá. „Nakonec se to usmlouvalo aspoň tak, že jeden z těch tří zlosynů byl vydán do USA,” dodal.

Zaplaceno jsem nedostal, na to snad ani nejsou taxy



K vyjednávání se Pelikán před dvěma lety dostal jako nezávislý odborník. „Celý profesní život se pohybuju v prostředí Blízkého východu. Tudíž jsem si spíš cenil toho, že státní orgány včetně tajných služeb, mě přizvaly jako nezávislého konzultanta a mé rady braly na vědomí,” řekl v rozhovoru.

Alí Fajád u soudu v Praze

FOTO: ČTK

Svoji úlohu bere jako symbolickou a připadá mu „naprosto logické”, že vláda v podobných případech využije občany, kteří mají dané předpoklady a jsou v daném oboru odborníky. V minulosti se přihlásil například jako dobrovolník do války v Perském zálivu.

V Libanonu arabista jednal s prostředníky z libanonských státních orgánů. Únosy jsou podle něj v Libanonu časté. „Každou chvíli se tam něco podobného semele, takže se snaží dojednávat kompromisy a šetřit životy,” dodal. Prostředník, se kterým Pelikán výměnu dojednával, předtím domluvil propuštění sedmi estonských cyklistů. Pelikán v rozhovoru přiznal, že v době výměny byl „nervózní jako pes”.

Pelikán starší také uvedl, že za svou konzultační roli nedostal zaplaceno. „Obávám se, že na tyhle služby nejsou nikde taxy,” dodal. Před časem byl předvolán na policii k podání vysvětlení, protože byl podán podnět z Úřadu vlády kvůli úniku utajovaných informací. Na dotaz, zda byl seznámen s tím, že jde o utajovanou skutečnost, a zda něco podepisoval, odpověděl ne. „Nikdy jsem nechtěl, aby se to zveřejňovalo,” poznamenal.

Češi strávili v Libanonu půl roku



Pětice Čechů zmizela v Libanonu v červenci 2015, propuštěni byli v únoru 2016. V den, kdy se vraceli do vlasti, byl z české vazby propuštěn Fajád. Ministr Pelikán totiž nevyhověl žádosti USA o jeho vydání, prý i s ohledem na zpravodajské informace. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko nevydalo zadržovaného Fajáda do USA. Libanonský soud ho později osvobodil.

Záběr z oblasti ve východním Libanonu, kde zmizelo pět Čechů

FOTO: Reuters

Fajáda zadrželi čeští policisté spolu s Chálidem Marabím a Faouzim Jaberem v dubnu 2014. Spojené státy tvrdily, že muži chtěli prodat kokain a zbraně agentům amerického Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, kteří předstírali, že jsou členy kolumbijské teroristické organizace FARC. U Fajáda a Marabího ministr Pelikán vydání do USA zamítl, v případě Jabera z Pobřeží slonoviny rozhodl o vydání do USA.