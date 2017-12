Pěstouny někdy může překvapit i návštěva rovnou z úřadu práce (ÚP): i jeho pracovníci totiž mohou ze zákona domácnost zkontrolovat.

„Když mi poprvé zavolali, že přijdou na kontrolu z úřadu práce, byla jsem trochu překvapená. Všechno bylo v pořádku, paní byla milá, ale mám pocit, že kontrol máme za rok až dost,“ řekla Právu pěstounka, jejíž totožnost redakce zná.

„Úřednice se ohlásila předem, řekla, že mají svolení OSPOD. Zdržela se u nás chvíli, všechno si zapsala, zajímalo ji především, jestli u nás nežijí ve společné domácnosti i biologičtí příbuzní dítěte. Pochopila jsem to tak, že mají takové nařízení kvůli příbuzenské pěstounské péči,“ řekla Právu pěstounka J. K. z Prahy.

Péče jen naoko? To je podvod



„Obecně mi přijde nedůstojné, že nás stát bere jako pobírače sociálních dávek, a proto nás musí kontrolovat úřad práce. Já z odměny pěstouna odvádím sociální i zdravotní pojištění, není to dávka,“ uvedla pěstounka.

Podle odborníků může docházet ke zneužívání dávek, kdy se dítě naoko svěří do péče příbuzným, ale zůstává ve stejné domácnosti u biologických rodičů, takže pěstounská péče, za kterou náležejí tisícové odměny, ztrácí smysl.

Zaměstnanci jsou oprávněni provádět návštěvy v bydlišti dítěte, ve škole v zaměstnání nebo jiném prostředí, kde se dítě zdržuje Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR

Když je dítě svěřeno do péče prarodiče nebo praprarodiče, náleží jim odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry pěstouna a jeho rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte, sdělila Právu mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Pokud nejde o případ hodný zvláštního zřetele, může úřad práce zahájit řízení a odměnu pěstouna odejmout. Může se týkat všech pěstounů, nejen příbuzenských, upřesnila mluvčí.

Jak vysvětlila Beránková, podle novely zákona o sociálněprávní ochraně dětí, platné od roku 2013, jsou krajské pobočky úřadu práce považovány za orgány sociálněprávní ochrany dětí, stejně jako OSPOD.

Kontroly i ve škole nebo u lékaře

Podle ní mohou pracovníci úřadu přijít nejen na kontrolu domácnosti, ale třeba i do školy nebo k lékaři, aby se dozvěděli, jestli dítě prospívá v pořádku. Pěstounské dávky (odměnu pěstouna a příspěvek na péči) totiž vyplácí právě úřad práce.

„Zaměstnanci krajské pobočky Úřadu práce ČR jsou oprávněni provádět návštěvy v bydlišti dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo jiném prostředí, kde se dítě zdržuje,“ sdělila Právu Beránková.

Vzhledem k tomu, že odměnu vyplácí právě úřad práce, tak je v pořádku, že to stát i takhle kontroluje Vladimír Patera, předseda Asociace náhradních rodin ČR

Kontrola může ověřovat péči o dítě, i v jakých podmínkách žije. Úřad práce posuzuje nárok na odměnu pěstouna, ověřuje i podmínky pro využití příspěvku na auto. Na ten má pěstoun nárok, když má v péči nejméně tři děti, příspěvek tvoří 70 procent ceny auta, nejvýš však sto tisíc korun.

„K výše uvedeným návštěvám přistupují zaměstnanci krajské pobočky ÚP ČR především v případě pochybností, zda je dávka pěstounské péče využita v souladu s platnými právními předpisy. Nejedná se o masivní plošnou záležitost,“ doplnila Beránková.

Podnět na OSPOD



V případě zjištění pochybení může úřad práce podat podnět buď na OSPOD, nebo ke krajskému úřadu. V krajním případě může i odejmout odměnu pěstouna. Podle Beránkové se tak může stát například v případě příbuzenské pěstounské péče, kde je dítě svěřeno do péče biologickým příbuzným.

Organizacím, které sdružují pěstouny, úřední kontroly nevadí. „Vzhledem k tomu, že odměnu vyplácí právě úřad práce, tak je v pořádku, že to stát i takhle kontroluje,“ řekl Právu předseda Asociace náhradních rodin ČR Vladimír Patera.

Děti v dlouhodobé péči zůstávají u pěstounů nejméně do osmnácti let. Odměna pěstouna je 8000 korun měsíčně za jedno dítě, 12 tisíc za dvě děti a 20 tisíc za tři děti, pěstouni současně pobírají příspěvek na péči (od 4500 do 6600 korun, záleží na věku dítěte).

Dosluhující vláda schválila zvýšení odměn pro pěstouny o padesát procent, které začne platit od příštího roku.

Do přechodné pěstounské péče se děti umisťují maximálně na jeden rok. Přechodní, tzv. profesionální pěstouni pobírají 20 tisíc korun měsíčně bez ohledu na to, mají-li zrovna dítě u sebe. V příbuzné pěstounské péči pečují o dítě příbuzní biologických rodičů. K roku 2017 bylo do pěstounské péče celkem umístěno 11 tisíc dětí.