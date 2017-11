Jste historicky nejmladším poslancem v Poslanecké sněmovně. Jaký z toho tady máte pocit?

Já jsem z toho pořád tak trošku opařený, protože jsem absolutně neočekával, že bych snad mohl být z toho posledního místa vykroužkovaný. To, že jsem nejmladší poslanec – nenapadá mě žádná výhoda kromě toho titulu, protože jsem samozřejmě vystavovaný tomu, že dost lidí říká, že nemám životní zkušenosti. A já přiznávám, že v jednadvaceti letech si jistě neprojdu tolika věcmi v životě jako někdo o poznání starší. Někdo mi třeba říká, že nemám politické zkušenosti. Já ale říkám, že už jsem tři roky radní v Teplicích, a to je aspoň nějaký základ, a kde jinde získat ty politické zkušenosti než právě v politice. Ty se jinde získat nedají.

Video

Dominik Feri o práci ve Sněmovně a sociálních sítích.

Podle mě je velmi nutné přistupovat k tomu mandátu pokorně a s respektem, protože je to pro mě velmi velká výzva a věřím, že se mi to podaří plnit. Tím, jak jsem nejmladší a moje cílová skupina jsou zejména mladí lidé, tak bych velmi rád komunikoval prostřednictvím sociálních sítí aktivněji a přibližoval tak, co se tady v tom baráku děje. Možná to někomu přijde zbytečné, ale pro mě je to to nejdůležitější.

Když se zastavím u sociálních sítí. Máte asi sto tisíc sledujících. Je vlastně s trochou nadsázky možné říct, že stačí mít na sociálních sítích sto tisíc sledujících a

člověk se stane poslancem?

Myslím si, že to asi tak lehký úplně není. Na druhou stranu sociální sítě – jakožto teďka čím dál tím zásadnější komunikační kanál – by měly mít v životě politiků nezastupitelnou úlohu a já věřím, že třeba právě pro nás, jak máme malý poslanecký klub, budou sociální sítě základním kamenem naší prezentace a naší práce ve Sněmovně. Protože, jak je nás málo, tak se samozřejmě musíme víc prosazovat, média o nás nebudou mít takový zájem a sociálními sítěmi se to dá nějak nahradit a vyvážit.

Zaregistrovali jste v TOP 09 i díky třeba vaší osobě nějaký příliv nových členů? Lidí, kteří se chtějí stát členy TOP 09?

Jasně, nemyslím si, že je to kvůli mé osobě. Zaregistrovali jsme to, že dost lidí má zájem vstoupit v těchto poměrně těžkých časech pro TOP 09. Dost lidí se přihlásilo a chce nám pomoci. Já to vnímám v tom segmentu mladých lidí. Tam je zcela klíčové v regionech, protože tam jsme docela propadli, jezdit za mladými lidmi a říkat jim: Teďka máte šanci vstoupit do politiky, nepochybujte o sobě, my vás bereme vážně, dostanete místo na naší kandidátce a můžete vstoupit do organizace a kandidovat v komunálních volbách. Tak postupně postavit stranu na nohy.

Podaří se vám to podle vás?

No já tomu obětuju všechno, co půjde. Nejde vůbec očekávat to, že když teďka bude nový předseda strany, že to stranu katapultuje ke dvouciferným volebním preferencím. To se rozhodně nestane. Strana stojí na lidech v regionech.

Zmiňujete regiony, ale vy sám jste si nevybral ten svůj. Proč jste nekandidoval v Teplicích?

Já jsem seznal, že v Praze je větší voličský potenciál. Více lidí, kteří by mě teoreticky mohli volit. Ukázalo se, že asi jako jo a asi se to opravdu stalo.

Pojďme k situaci v TOP 09, protože strana těsně překročila pět procent a v tu volební sobotu to vypadalo, že se to možná ani nepodaří. Dlouho se čekalo na to, jestli se tam TOP 09 dostane. A není úplně v jednoduché situaci. Miroslav Kalousek oznámil, že končí. Vy jste ještě neoznámili, kdo přesně by měli být ti kandidáti, kteří by na předsedu chtěli. Markéta Pekarová Adamová řekla, že kandidovat nebude, Luděk Niedermayer řekl totéž a ještě se hovoří o Jiřím Pospíšilovi. Jaká je budoucnost strany. Má dostatek silných lidí na to, aby strana opravdu vydržela?

Vy jste zmínila tu volební sobotu. To byla opravdu horská dráha emocí. V jistou chvíli to bylo fakt hodně neradostný. Nicméně k osobě předsedy: podle mě je velmi důležité to, aby ten dotyčný předseda, když už tedy nebude z našich řad, myslím z řad poslanců TOP 09, tak by měl v maximální možné míře spolupracovat s poslaneckým klubem a být tady co možná nejvíc přítomný. Hlavně tomu výkonu funkce věnovat maximum možného času.

Video

Dominik Feri o budoucnosti TOP 09 a lídrovi strany.

Zmiňovala jste tady Jiřího Pospíšila, který má ambice stát se předsedou a má k tomu velmi dobrou výchozí pozici. Já s ním jako s předsedou nebudu mít problém, ale zmiňuji jednu věc a sice to, že je pořád europoslanec a že náležitý výkon funkce europoslance vyžaduje čas. Nechci předjímat, možná že se to bude dát zvládnout, ale s vypětím všech sil...

Viděl vy byste v TOP 09 ještě nějakou jinou osobu, kterou byste si třeba představoval na pozici předsedy?

Já v současné době, když tu nabídku zamítli Markéta Adamová a Luděk Nidermayer, o nikom, kdo by mohl být předsedou, nevím.

Nesvědčí to o personální vyčpělosti TOP 09?

Vyčpělost, to si rozhodně nemyslím, protože máme mnoho členů, kteří by v budoucnu mohli být třeba v předsednictvu topky.

Ale vypadá to, že se nikomu nechce nastavit tu tvář...

To je pravda a každý k tomu má jiné důvody. Na druhou stranu si myslím, že do budoucna Markéta (místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová – pozn. red.) sehraje velmi podstatnou a náležitou roli.

Političtí komentátoři často říkají, že TOP 09 je pouze stranou, která nastavila tvář Karla Schwarzenberga, a stranou, kterou vedl Miroslav Kalousek. A že to stojí na těchto dvou osobách a že vlastně s nimi ta strana stojí i padá. Co chcete dělat pro to, abyste to překonali, protože tyto dvě osobnosti tam už dlouho nebudou?

Pracovat. Čeká nás opravdu velká výzva v podobě toho, že budeme muset obhájit to, že máme své místo na politické scéně. Třeba z pohledu mladých lidí, že jsme stranou, která pro mladé lidi může být perspektivní, protože je bereme vážně a nabídneme jim to, že se mohou politicky profilovat a vstoupit do politiky.

Jak se TOP 09 aktuálně politicky profiluje, protože před volbami jste na svoji kandidátku přizvali třeba LES (Liberálně ekologická strana – pozn. red.). Zároveň starší, konzervativnější členové TOP 09 říkají, že strana už není tak konzervativní a není podle nich tou stranou na pravicovém spektru, jakou by měla být.

TOP 09 je nadále pravicovou a konzervativní stranou, jako byla při svém založení. To, že existuje ve straně nějaká názorová mnohost, je samozřejmé, to ve všech stranách. Strana, kde mají všichni jeden názor, podle mě není stranou dobrou a nechtěl bych v takové straně být. A teďka nás čekají takové výzvy a těžké úkoly – a já vůbec nechci, aby to znělo nějak pateticky – jako třeba bránit demokracii. Bránit přespřílišným zásahům do ústavního pořádku a tak podobně. Nějaké ideologické spory a osočování se, že někdo je víc nebo míň konzervativní, nedávají vůbec žádný smysl.

Mluvíte o nějakých demokratických hodnotách, které je třeba bránit. To byl třeba i jeden z těch kroků spojení KDU-ČSL, ODS, TOP 09 se STAN, které se minulý týden ve středu ráno představilo jako demokratický blok?

Je to počin, ze kterého já mám ohromnou radost. Byť se teda zatím s tímto blokem počítá jen pro účely voleb funkcionářů Poslanecké sněmovny, věřím, že ta spolupráce bude dobrá a že se osvědčí a třeba do budoucna budeme na podobné platformě spolupracovat. Trochu mě mrzí, že do tohoto skvělého projektu nevstoupily další politické subjekty.

Myslíte třeba Piráty?

Myslím třeba Piráty, třeba sociální demokracii. To znamená, že teďka je to na středopravé bázi. Nás je sedm a teďka nás bude v těch zásadních, silových věcech 48, což je naprosto skvělé, že se podařilo, že čtyři strany po té velmi ostré kampani si byly schopné sednout, říct si: Teďka se na nějakých věcech přestaňme hádat, přestaňme se tahat na detailech a pojďme bránit demokracii. Pojďme si bránit to hřiště, na kterém se porveme.

Kvůli čemu vznikl demokratický blok? A sice zabránit tomu, aby tady byla vláda, která sice nebude mít důvěru, bude vládnout v demisi, ale přesto bude mít kontrolu nad vším, nad silovými ministerstvy, nad ministerstvem vnitra, státními, polostátními podniky, tajnými službami. Budeme tady mít trestně stíhaného premiéra, pokud ho teda vydáme, a já doufám, že ho vydáme. Tenhle scénář je tak strašně temný, že bych si opravdu velmi přál, aby nenastal.

Dospějeme podle vás k předčasným volbám?

Já si je opravdu nepřeju, protože ta kampaň by byla náročná pro veřejnost a zároveň by to dost zamíchalo kartami. Myslím si, že není v ničím zájmu, aby předčasné volby byly. Jsem velmi rád, že to politické subjekty odmítají, protože pak by se opravdu mohlo stát, že by hnutí ANO v předčasných volbách získalo třeba 40 procent, a to teda pán bůh s námi...

Koho podpoří Dominik Feri na prezidenta? Už máte jasno?

Já ještě jasno nemám. Svoji volbu teda nechci úplně říkat. Oslovil mě, ve smyslu řekněme názorově, pan (bývalý šéf akademie věd Jiří) Drahoš, ale ono se to ještě všechno může změnit, přece jen do voleb je ještě dost času a ani nepodléhám příliš těm předvolebním průzkumům.

A co říkáte na kandidaturu Mirka Topolánka?

Jsem dost zvědavý na to, jak bude pracovat z hlediska politického marketingu. Jak to zvládne. A taky jsem dost zvědavý, jak se tady s tou kandidaturou popasují jeho konkurenti, protože Mirek Topolánek přichází z úplně jiného světa než pan (hudební producent Michal) Horáček nebo pan Drahoš. Myslím si, že bude poměrně silnou konkurencí pro ostatní kandidáty.

Myslíte si, že se dostane do druhého kola?

Já bych se tomu nedivil.

S kým by tam podle vás byl?

Nechci odhadovat.

Byl by to Miloš Zeman?

Prezident sehraje klíčovou úlohu v tom dalším politickém vývoji a já bych si nepřál, aby byl prezident Miloš Zeman znova. Protože právě ten tandem Andrej Babiš a Miloš Zeman může vrhnout zemi do šíleného stavu. Miloš Zeman je právě v tom scénáři, který si maluje Andrej Babiš, zcela klíčovou osobou. To znamená, že já věřím, že na Hradě bude někdo, kdo není Miloš Zeman ideálně.