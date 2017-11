„ÚVV dnes nepodpořil návrh na přímou volbu předsedy. Tento návrh získal podporu asi 40 procent delegátů. Strana tedy bude volit předsedu na sjezdu,“ potvrdil úřadující šéf strany Milan Chovanec s tím, že návrh hejtmana Pardubického kraje Marina Netolického na změnu stanov o čtyřleté podmínce členství ve straně musí ještě projít právní komisí.

„Kolega Netolický sice říkal, že kde je vůle, cesta se najde. Já s tím v tom souhlasím, ale máme také nějaké správní soudnictví, nemůžeme si dovolit uspořádat sjezd, na jehož konci nám správní soud zruší předsednickou funkci,“ uvedl na tiskové konferenci s tím, že nyní pověří ústředního tajemníka, aby to prověřil na právní komisi Lidového domu. A připomenul, že změna stanov znamená registraci na ministerstvu vnitra, a to trvá zhruba měsíc. Únorový sjezd by se tak musel přerušit a pokračoval by v březnu.

„Změna stanov je potřebná, aby sociální demokracie byla pružnější,“ řekl mimo jiné Chovanec. Na hradeckém jednání tak byla ustavena skupinu na změnu stanov a jejich modernizaci.

Kdo bude kandidovat na předsedu strany, není po nedělním rokování ÚVV zatím jasné. Návrhy by měli vzejít z místních organizací, navrhují i okresní či krajské organizace, nominace může vzejít přímo na sjezdu. Už nyní ale zaznělo například jméno hejtmana z Vysočiny, nestraníka Jiřího Běhounka, který tuto možnost neodmítl. [celá zpráva]

„Právo kandidovat má kdokoli. Kolegovi Běhounkovi zatím brání stanovy. Já v minulosti říkal, že má být přímá volba a máme se ohlédnout i po nestraníkovi, kteří jsou s námi dlouhodobě svázáni. A jedním z takových nestraníků kolega Běhounek nesporně je,“ dodal Chovanec.

Místopředseda ČSSD Jan Birke

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Na únorový sjezd ČSSD, kde se bude měnit šest míst v čele strany, se vydá zhruba šest stovek členů sociální demokracie. Ústřední výkonný výbor i předsednictvo zůstává beze změny. Na post místopředsedy nebude již zřejmě kandidovat poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. „Ono to není o Birkem, ale o značce. Zásadní priorita je pro mne obhajoba mandátu starosty Náchoda. Nicméně pravda je ta, že pokud bude vůle členské základny, tak já k tomu tak přistoupím. Vždy jsem se ke všemu postavil čelem,” řekl Birke.

„Dnes zazněl i návrh, aby ihned rezignovalo celé vedení strany, ale získal podporu do deseti hlasů. I ta varianta se debatovala,“ prozradil Milan Chovanec a dodal, že sociální demokracie musí začít víc komunikovat s veřejností.

„Dlouho se zabýváme sami sebou. Musíme začít říkat lidem, proč jsme tady, jakou chceme dělat politiku. Přestat hašteření uvnitř,“ dodal na závěr statutární místopředseda Chovanec.

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola prostřednictvím prohlášení místní ČSSD například navrhl, že pokud bude ekonomická situace strany neúnosná, měla by prodat své pražské sídlo Lidový dům. [celá zpráva]