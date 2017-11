Na Střelnici v Hradci Králové, sídle krajské sociální demokracie, od 13 hodin stále pokračuje jednání Ústředního výkonného výboru ČSSD. Sociální demokraté ukončili diskusi a přistoupili k volbě o jednotlivých návrzích. Jako první hlasovali členové ÚVV o přímé volbě předsedy strany, ale návrh neprošel. Přímou volbu navrhl exprimátor Brna a poslanec Roman Onderka.

Následovala volba termínu sjezdu. Uskuteční se v neděli 18. února v Hradci Králové od 10 hodin.

Naopak hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navrhl změnu stanov ve smyslu zrušení klauzule o minimálně čtyřletém členství v sociální demokracii, bez něhož není možné kandidovat za předsedu strany. Pokud by byla podmínka zrušena, otevřela by se cesta ke kandidatuře nestraníka Jiřího Běhounka. Ten vstup do strany a následnou kandidaturu nevyloučil.

„Pokud bude názor členské základny, že je to cesta,“ poznamenal Běhounek a současně jmenoval podmínky, které by byly podle jeho mínění nutné.

„Je třeba přestat dávat dohromady minulost, naopak je třeba začít hovořit o budoucnosti. Přestat si vyčítat, je třeba, aby se vrátili všichni ti, co mají o práci v ČSSD zájem, aby členové měli možnost ovlivňovat život strany, aby se modernizovalo IT,“ vyjmenoval Běhounek. Na mysli tak měl návrat například Jiřího Zimoly, Jeronýma Tejce nebo Michala Haška.

O tom, jakým způsobem bude volen nový předseda, by měli přítomní členové širšího vedení strany rozhodnout ještě v neděli. „Jsem toho názoru, že přímá volba reálná moc není,“ prorokuje ministr Jan Chvojka s tím, že přímá volba nevychází zejména z hlediska povinných lhůt.

„My zde máme střet v tom, že většina členů chce sjezd co nejdříve a jen málo členů chce přímou volbu. Pokud by byla přímá volba, tak ten sjezd může být až v dubnu,“ vysvětlil novinářům.