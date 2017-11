Jak by se podle vás měla změnit ČSSD?

Vyčkám, jaká bude diskuze na ÚVV, ale podle mne po facce, kterou jsme obdrželi ve volbách, musí po ní přijít reakce. Jinak sociální demokracie může také vyhořet i v dalších volbách. Podle mého názoru musí sjezd, který se sejde v únoru, především změnit stanovy, protože ty jsou velmi rigidní a těžkopádné. A pokud sociální demokracie chce být moderní stranou, musí začít tímto dokumentem

Hovoříte zejména o klauzuli čtyřleté lhůty členství v ČSSD vyžadované u kandidáta na předsedu strany?

V minulosti se volalo po kariérním řádu, protože se stávalo, že poslanci se stali opravdu noví členové, kteří nebyli vůbec známí členskou základnou. A pak jsme se nestačili divit. Byla to ostatně reakce i na Melčáka a Pohanku kdysi. Ale myslím, že dnes, pokud máte dobré osobnosti na kandidátce, mohou oslovit voliče mnohem více než zasloužilí straníci. Z toho vycházím, že by například tato klauzule mohla být ve stanovách vypuštěna.

Jak to provést konkrétně?



Protože změna stanov musí být registrována na ministerstvu vnitra, měl by být sjezd přerušen a další část sjezdu, která začne po registraci na ministerstvu vnitra, by měla volit nové vedení. Domnívám se, že by to mohlo být do dvou, tří týdnů po sjezdu, který byl avizován na polovinu února.

Je to cesta pro kandidaturu stále ještě nestraníka Jiřího Běhounka?



Já myslím, že to není nic neobvyklého. Ostatně Petr Fiala, který byl ministrem školství, nestraník za ODS, tak vstoupil do ODS a stal se předsedou a myslím, že tuto stranu dobře stabilizoval. Jiří Běhounek je osobnost, která už devět let vede kraj Vysočina, je už pátým rokem poslanec a se sociální demokracií intenzivně spolupracuje. Takže Jiří Běhounek je jméno velice zajímavé a je to osobnost, která budí respekt, má za sebou výsledky a je velmi konsenzuální. Doufám, že už o něm otevřeně debatujeme, protože pokud budeme za každou cenu postupovat podle stávajících stanov tak se může stát, že se výběr kandidátů výrazně zúží.

Oponenti této cesty varují, že sjezd nejde přerušit.



Myslím, že to je věc dohody. Pokud neustále hledáme kličky a spíš účelově vykládáme řadu věcí, tak potom nemůžeme nic.